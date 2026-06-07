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राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन बोलीं, कांग्रेस में कोई विरोध नहीं, लोकतंत्र की लड़ाई के लिए पार्टी एकजुट

भोपाल में आयोजित कांग्रेस पार्टी की बैठक में मीनाक्षी नटराजन ने भाजपा पर साधा निशाना. कहा-देश के सामने विचारधारा की बड़ी चुनौती.

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मीनाक्षी नटराजन ने कहा कांग्रेस में कोई विरोध नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 11:05 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 11:12 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी के भीतर विरोध की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और सभी विधायक तथा वरिष्ठ नेता उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के सामने विचारधारा की बड़ी चुनौती है, जिसका मुकाबला कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने राज्यसभा पहुंचने पर सामाजिक न्याय, आदिवासी अधिकार, युवाओं, किसानों और महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही.

'मतभेद को विरोध नहीं कहा जा सकता'

राज्यसभा चुनाव को लेकर आयोजित बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में मीनाक्षी नटराजन ने कहा, "कांग्रेस में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है. पार्टी के अलग-अलग नेता यदि अपना मत व्यक्त करते हैं तो उसे विरोध नहीं कहा जा सकता. बैठक में लगभग सभी कांग्रेस विधायक उपस्थित रहे और उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया."

मीनाक्षी नटराजन ने भाजपा पर साधा निशाना (ETV Bharat)

कमलनाथ का फोन, दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद

मीनाक्षी नटराजन ने बताया कि "वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने फोन के माध्यम से अपना समर्थन और शुभकामनाएं दीं. वहीं दिग्विजय सिंह ने भी उनसे मुलाकात कर पूरा सहयोग, सद्भाव और आशीर्वाद दिया है." उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उनके साथ हैं और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी.

भाजपा के तीसरे उम्मीदवार पर साधा निशाना

भाजपा द्वारा राज्यसभा चुनाव में तीसरा उम्मीदवार उतारने की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और रणनीति देश के सामने है. कांग्रेस हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी."

'देश के सामने विचारधारा की चुनौती'

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती के सवाल पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि "यह केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे देश की चुनौती है." उन्होंने कहा कि "देश किस विचार व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ेगा, यह बड़ा सवाल है. राहुल गांधी जिस तरह इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, कांग्रेस का पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है."

'राज्यसभा में उठाएंगी सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दे'

राज्यसभा में पहुंचने के बाद प्राथमिकता वाले मुद्दों पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि "सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण उनके प्रमुख विषय होंगे." उन्होंने आरोप लगाया कि "आदिवासी समाज की गरिमा पर लगातार प्रहार हो रहे हैं और पर्यावरण को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया जा रहा है." इसके अलावा उन्होंने नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को भी गंभीर मुद्दा बताया.

मंदसौर किसान गोलीकांड को किया याद

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि आज ही के दिन 2017 में मंदसौर-नीमच क्षेत्र के 6 किसान गोलीकांड में मारे गए थे. उन्होंने किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जाएगा. राज्यसभा में किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा.

Last Updated : June 7, 2026 at 11:12 PM IST

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