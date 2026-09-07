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नीदरलैंड के ऑफर पर असमंजस में बिट्टू तबाही, समिति ने उठाया सवाल, सफाई अकेले ने नहीं की

ईटीवी भारत से बातचीत में बिट्टू ने कहा कि, ''वे फिलहाल सात समन्दर पार से मिले इस जॉब ऑफर को लेकर असमंजस में हैं. यानि अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है.'' बिट्टू ने कहा, ''मैं पहले अपने जिले की नदी को पूरी तरह साफ करना चाहता हूं. फिर अगर साथ मिला तो भारत की बाकी नदियों को भी.'' हालांकि जब इस संस्था के ऑफर के विषय में हमने और जानना चाहा तो बिट्टू ने कहा कि, ''संस्था के लोगों ने बाकी जानकारी और तस्वीरें साझा करने से मना किया है.''

भोपाल: बिट्टू तबाही याद होगा आपको. हां वही जुनूनी लड़का जो अपने शहर की नदी साफ करने की जिद के बाद सुर्खियों में आया था. अब बिट्टू सात समन्दर पार से आए नौकरी के ऑफर को लेकर असमंजस में है. बिट्टू को नीदरलैंड से पहले ट्वीट और फिर इंस्टाग्राम के जरिए कॉन्टेक्ट किया गया. वहां प्राकृतिक जल स्त्रोतों के बीच काम करने वाली संस्था द ओशन क्लीनअप में उसे नौकरी का मौका मिला है.

साथ मिल गया तो देश की बाकी नदियां भी साफ करूंगा

बि्टटू तबाही अभी कुल बीस साल के हैं. लेकिन उनकी जिद और जुनून के चलते उनके चर्चे देश दुनिया में हो रहे हैं. हैरान वे तब हुए जब इंस्टाग्राम के जरिए उनसे नीदरलैंड की एक संस्था ने कॉन्टेक्ट किया. द ओशन क्लीनअप नाम की इस संस्था ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया है. लेकिन बिट्टू इस ऑफर को स्वीकार करने की जल्दबाजी में नहीं हैं. ईटीवी भारत ने उनसे जब पूछा कि क्या आप नीदरलैंड जाएंगे. तो इस सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि, ''अभी तय नहीं किया है.''

बिट्टू अपने शहर की अजनार नदी के काम को लेकर भी चिंतित है. वे कहते हैं, ''अभी तीन हिस्से ही साफ हो पाए हैं, अभी बहुत काम है. इसमें इसके अलावा वे ये चाहते हैं कि इस नदी के बाद में वे अपने प्रदेश और देश की नदियों को साफ करने का बीड़ा उठाएं.'' वे कहते हैं, ''बस मुझे साथ मिलना चाहिए.'' असल में नीदरलैंड की संस्था द ओशन क्लीनअप के सीईओ बॉयन स्लैट ने उन्हें ये अवसर देते हुए कहा कि, ''आप हमारे लिए भी काम कीजिए. उनकी सस्था भी प्राकृतिक जल स्त्रोतों में बढ़ते कचरे की सफाई के लिए काम करती है.'' जान्हवी कपूर ने भी हाल ही में बिट्टू की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की थी.

अब बिट्टू के सफाई अभियान पर ही उठ गए हैं सवाल (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिट्टू के काम को सराहा

हाल ही में बिट्टू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भी मुलाकात की थी. उन्होंने बताया कि, ''मुख्यमंत्री ने उनके काम को सराहा और कहा कि, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इस नेक काम में आपको किसी भी तरह के सहयोग की जरुरत है तो वे देने के लिए तैयार हैं.'' 26 जनवरी के दिन अपने इलाके की अजनार नदी की सफाई की कसम उठाने वाले बिट्टू पहली बार तब सुर्खियों में आए थे, जब उद्योगपति आनंद महिन्द्रा ने उनकी तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें अपना मंडे मोटिवेशन बताया था.

नदी के तट को साफ करती महिलाएं (ETV Bharat)

अब बिट्टू के सफाई अभियान पर ही उठ गए हैं सवाल

हालांकि अब बिट्टू के इस सफाई अभियान पर ही सवाल उठ गए हैं. स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उसका दावा गलत है. अजनार की जो भी सफाई हुई वो स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से हुई है. स्थानीय निवासी सुरेश दांगी का कहना है कि, ''ये जबरदस्ती का कहना है. किसी ने नदी को साफ नहीं किया. कई बरसों से इस नदी की सफाई नहीं हुई ना ही हमने कभी देखा.'' वे कहते हैं कि एकाध बार नगर पालिका की जेसीबी चली, बाकी हमने किसी को इस नदी को साफ करते नहीं देखा.'' स्थानीय निवासियों के साथ अजनार नदी बचाओ समिति ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि ये पूरी समिति का काम है. बिट्टू भी इसका एक सदस्य है. ये सामूहिक प्रयासों से हो रहा है अकेले बिट्टू की मेहनत नहीं है.