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राजेन्द्र भारती की विधायकी पर हाई कोर्ट से बड़ा अपडेट, इधर नरोत्तम से मिलने पहुंचे खंडेलवाल

दतिया विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी. इधर, मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में.

RAJENDRA BHARTI DELHI HIGH COURT
राजेन्द्र भारती की विधायकी पर हाई कोर्ट में सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश के दतिया से विधायकी गंवा चुके कांग्रेस के राजेन्द्र भारती की दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी. न्यायाधीश डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद ये आदेश दिया. बैंक से धोखाधड़ी के 27 साल पुराने मामले में राजेन्द्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई है. इसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई.

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 15 अप्रैल को

विधानसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद राजेन्द्र भारती ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब 15 अप्रैल को इस मामले में तस्वीर साफ होगी. कांग्रेस नेता राजेन्द्र भारती ने अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. अब इस मामले में हफ्ते भर बाद तस्वीर साफ होगी. आज इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए गए.

भोपाल में नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे खंडेलवाल (ETV BHARAT)

राजेन्द्र भारती मामले में याचिकाकर्ता नरेन्द्र सिंह परमार की तरफ से वकील अनिल कुमार शुक्ला ने बताया "हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी."

राजेन्द्र भारती बोले- मुझे भरोसा है इंसाफ मिलेगा

कांग्रेस नेता राजेन्द्र भारती ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा "मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि 15 अप्रैल की सुनवाई में मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा. जो लोग किसी भी तरीके का ख्वाब देख रहे हों, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे. जरूरत पड़ी तो इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे."

Rajendra Bharti delhi high court
डॉ. नरोत्तम मिश्रा के निवास पर हेमंत खंडेलवाल (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा

दतिया विधानसभा सीट अब हॉट सीट बन गई है. हाई कोर्ट में सुनवाई टली और उसी दौरान मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचकर करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की. इस मुलाकात को दतिया उपचुनाव की संभावित रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने पराजित कर दिया था.

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