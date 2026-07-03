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भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अचानक कम होने लगे यात्री, फ्लाइट की संख्या भी घटी

भोपाल एयरपोर्ट डेढ़ लाख यात्रियों के क्लब से बाहर. जेवर-भोपाल नई फ्लाइट शुरू. इस प्लेन को भी कम पैसेंजर मिले.

Bhopal Raja Bhoj Airport
भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अचानक कम होने लगे यात्री (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : राजधानी भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट एक बार फिर 1.50 लाख यात्रियों के क्लब से बाहर हो गया है. जून माह में राजधानी के एयरपोर्ट पर यात्रियों के आवागमन का आंकड़ा 1 लाख 33 हजार 756 यात्रियों पर ही अटक गया. मई माह में यह आंकड़ा डेढ़ लाख यात्रियों से ज्यादा था. यात्रियों की संख्या में कमी की यह स्थिति भोपाल एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या में कमी करने के बाद आई है. भोपाल एयरपोर्ट से कई शहरों की उड़ानों की संख्या को कम कर दिया गया है. इसका असर आने वाले समय में भी दिखाई देगा.

भोपाल से 19 में से 5 फ्लाइट हुईं बंद

राजधानी भोपाल से ट्रेनों के लिए तो यात्रियों की संख्या भरपूर मिल रही है, लेकिन राजा भोज एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में बढोत्तरी नहीं हो रही है. राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या डेढ़ लाख से ज्यादा नहीं पहुंच सकी है. राजा भोज एयरपोर्ट पर फ्लाइट की संख्या भी घट गई है. अब यह संख्या घटकर 19 से 14 रह गई. इसमें सप्ताह में बैंगलुरू के लिए 3 दिन चलने वाली उड़ान भी शामिल है.

इस तरह घट-बढ रही है यात्रियों की संख्या

मई माह में विमानों के फेरों की संख्या 965 रह गई. जबकि यात्रियों की संख्या 1 लाख 33 हजार 756 थी. इसके एक माह पहले विमानों के फेरों की संख्या 1018 थी, जबकि यात्रियों की संख्या 1 लाख 64 हजार 368 पहुंच गई थी. छुट्टियों का सीजन होने की वजह से भी यात्रियों की संख्या में बढोत्तरी हुई थी. मार्च 2026 में राजा भोज एयरपोर्ट से 1 लाख 43 हजार 621 यात्रियों ने आवागमन किया था. मार्च माह में विमान के फेरों की संख्या 1 हजार 10 थी.

भोपाल-नोएडा को मिली नई कलेक्टिविटी, पर्याप्त यात्री नहीं

हाल ही में भोपाल से नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच नई उड़ान की भोपाल को सौगात मिली है. पहले दिन इस 72 सीटर एयरक्राफ्ट के 45 यात्री ही मिल सके. राजा भोपाल एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य मनोज सिंह मीक कहते हैं "पिछले कुछ समय में भोपाल एयरपोर्ट पर कई यात्री सुविधाओं को बढ़ाया गया है. हाल ही में नोएडा से भोपाल के बीच एक नई फ्लाइट की सौगात मिली है. उम्मीद है कि आने वाले समय में यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी."

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