भोपाल में हार्ड लैंडिंग के बाद इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल, शिवराज भी इसी से जाने वाले थे दिल्ली
राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर विमान में तकनीकी खराबी, यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया दिल्ली. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:59 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो की एक उड़ान की हार्ड लैंडिंग के बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. लैंडिंग के बाद विमान को जांच के लिए रोक दिया गया था. तकनीकी जांच के दौरान विमान को उड़ान भरने के लिए अनुपयुक्त पाया गया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाइट का संचालन रद्द करने का फैसला लिया गया.
इस फ्लाइट से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक दीपक म्हस्के भी दिल्ली जाने वाले थे.
हार्ड लैंडिंग के बाद विमान की जांच
जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम 4 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड हुई. इस दौरान विमान की हार्ड लैंडिंग होने के बाद उसे आगे की उड़ान के लिए रोक दिया गया. जब विमान की तकनीकी जांच की गई, तो जांच में विमान को उड़ान के लिए फिट नहीं पाया गया. जिसके चलते फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा.
सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला
एयरपोर्ट डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी ने बताया, "टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिगो फ्लाइट को कैंसिल किया गया है. यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया है, जो दूसरे विमान से नहीं जाना चाहते थे उनको पैसा रिफंड कर दिया गया है. हार्ड लैंडिंग के बाद विमान की तकनीकी जांच करना निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है. अगर पायलट को लगता है कि विमान की लैंडिंग सामान्य से अधिक जोरदार हुई है, तो इसकी जानकारी इंजीनियरिंग टीम को दी जाती है. इसके बाद विमान के जरूरी तकनीकी हिस्सों की जांच की जाती है. जांच पूरी होने और विमान को उड़ान के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद ही उसे दोबारा संचालन की अनुमति दी जाती है."
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शिवराज सिंह चौहान भी जाने वाले थे दिल्ली
बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक दीपक म्हस्के भी दिल्ली जा रहे थे. हालांकि, विमान की तकनीकी जांच में उड़ान के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. इसके चलते दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.