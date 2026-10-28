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भोपाल में हार्ड लैंडिंग के बाद इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल, शिवराज भी इसी से जाने वाले थे दिल्ली

भोपाल में हार्ड लैंडिंग के बाद फ्लाइट कैंसिल ( (Source: IANS) )

भोपाल: राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो की एक उड़ान की हार्ड लैंडिंग के बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. लैंडिंग के बाद विमान को जांच के लिए रोक दिया गया था. तकनीकी जांच के दौरान विमान को उड़ान भरने के लिए अनुपयुक्त पाया गया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाइट का संचालन रद्द करने का फैसला लिया गया.

इस फ्लाइट से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक दीपक म्हस्के भी दिल्ली जाने वाले थे.