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भोपाल एयरपोर्ट का बढ़ा फूटफॉल, अक्टूबर में 1.36 लाख यात्री, त्योहारी सीजन नवंबर में बनेगा नया रिकार्ड

भोपाल एयरपोर्ट का बढ़ा फूटफॉल ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की घटती संख्या के बीच त्योहारों का सीजन नई रौनक लेकर आया है. दरअसल, पिछले कुछ महीनों से करीब एक लाख यात्रियों के आंकड़े पर सिमटा भोपाल एयरपोर्ट अब तेजी से डेढ़ लाख के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है. बता दें कि अक्टूबर महीने में यात्रियों की संख्या बढ़कर 1.36 लाख के पार पहुंच गई है. वहीं, दीपावली के दौरान उड़ानों में बढ़ी भीड़ के बाद अब छठ पूजा, गुरुनानक जयंती और शादी के सीजन से नवंबर में यात्रियों की संख्या डेढ़ लाख पार होने की उम्मीद है.

अक्टूबर में पिछले साल के मुकाबले 16 हजार ज्यादा यात्री