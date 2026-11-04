भोपाल एयरपोर्ट का बढ़ा फूटफॉल, अक्टूबर में 1.36 लाख यात्री, त्योहारी सीजन नवंबर में बनेगा नया रिकार्ड
भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को मिला त्योहारों का बूस्टर डोज, अक्टूबर 2025 से 2026 में बढ़ी यात्रियों की संख्या. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:57 PM IST
भोपाल: राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की घटती संख्या के बीच त्योहारों का सीजन नई रौनक लेकर आया है. दरअसल, पिछले कुछ महीनों से करीब एक लाख यात्रियों के आंकड़े पर सिमटा भोपाल एयरपोर्ट अब तेजी से डेढ़ लाख के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है. बता दें कि अक्टूबर महीने में यात्रियों की संख्या बढ़कर 1.36 लाख के पार पहुंच गई है. वहीं, दीपावली के दौरान उड़ानों में बढ़ी भीड़ के बाद अब छठ पूजा, गुरुनानक जयंती और शादी के सीजन से नवंबर में यात्रियों की संख्या डेढ़ लाख पार होने की उम्मीद है.
अक्टूबर में पिछले साल के मुकाबले 16 हजार ज्यादा यात्री
राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर सूजीत कुमार पोद्दार ने बताया कि "अक्टूबर 2026 में कुल 1,36,687 यात्रियों ने हवाई सफर किया. जबकि अक्टूबर 2025 में यात्रियों की संख्या 1,20,216 थी. यानी एक साल में 16,471 यात्रियों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, सितंबर 2026 में स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही थी और पूरे महीने में केवल 1,04,075 यात्रियों ने आवाजाही की थी. लेकिन अक्टूबर में 31 दिनों के दौरान 542 उड़ानों से 70,970 यात्री भोपाल पहुंचे, जबकि 640 उड़ानों से 65,717 यात्रियों ने भोपाल से दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरी. वहीं सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में करीब 32 हजार यात्रियों की बढ़ोतरी एयरपोर्ट पर हुई है."
विंटर शेड्यूल ने बढ़ाई उड़ानों की क्षमता
यात्रियों की संख्या में इजाफे की एक बड़ी वजह 25 अक्टूबर से लागू हुआ विंटर शेड्यूल भी है. इसके तहत कुछ प्रमुख रूट पर विमान संचालन की क्षमता बढ़ाई गई है. पहले हैदराबाद के लिए 72 सीटर विमान संचालित होता था, जिसकी जगह अब 186 सीटों वाली एयरबस ने ले ली है. इससे इस रूट पर यात्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता बढ़ी है.
वहीं, दिल्ली के लिए नोएडा को मिलाकर उड़ानों की संख्या आठ हो गई है. फिलहाल भोपाल से कुल 23 उड़ानों का संचालन हो रहा है, जिनके आने-जाने को मिलाकर प्रतिदिन 46 उड़ानों की आवाजाही होती है. हालांकि पिछले विंटर शेड्यूल में शुरू हुई गोवा की उड़ान इस बार उपलब्ध नहीं है. इससे गोवा जाने वाले यात्रियों को फिलहाल दूसरे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.
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दीपावली के बाद छठ और शादी के सीजन से बढ़ेगी रौनक
एयरपोर्ट अथारिटी के अनुसार नवंबर में यात्रियों की संख्या बढ़ने के पीछे त्योहारों के साथ सामाजिक आयोजनों का भी बड़ा योगदान रहने वाला है. दीपावली और धनतेरस के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और कामकाज के शहरों के बीच हवाई सफर कर रहे हैं. अब छठ पूजा, गुरुनानक जयंती और इसके बाद शुरू होने वाले शादी समारोहों के चलते यात्रियों की आवाजाही में और तेजी आने की संभावना है.
ऐसे में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए यात्रियों की मांग बढ़ रही है. वहीं कई उड़ानों में पहले से सीटों की बुकिंग होने के कारण नवंबर में यात्री संख्या डेढ़ लाख के पार पहुंचने का अनुमान है.