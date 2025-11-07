दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC में खराबी, देरी से भोपाल पहुंची 4 फ्लाइट
देरी से पहुंची दिल्ली से भोपाल आने वाली फ्लाइट्स, एटीसी सिस्टम में तकनीक खराबी के चलते डिले हुईं फ्लाइट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 7:30 PM IST
भोपाल: दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यानि एटीसी में तकनीकी खराबी आने के कारण दिल्ली से भोपाल आने वाली फ्लाइटें देरी से पहुंची. दिल्ली से दिन में भोपाल आने वाली सभी फ्लाइट आ चुकी हैं. अब रात में दो फ्लाइटों को आना है. वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम में आई तकनीकी खराबी का सुधार किया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है, कि रात में आने वाली फ्लाइटें भी देरी से भोपाल आ सकती हैं.
दिल्ली से भोपाल के लिए 6 फ्लाइट
राजाभोज एयरपोर्ट अथारिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि "दिल्ली से भोपाल के लिए नियमित 6 फ्लाइट हैं. इनमें से 4 फ्लाइट दिन में हैं, जो भोपाल एयरपोर्ट पर दोपहर में लैंड कर चुकी हैं. जबकि दो फ्लाइट रात में हैं. इनमें दिल्ली से भोपाल आने वाली पहली फ्लाइट शाम को 7.40 बजे है. अवस्थी ने बताया कि दिल्ली से भोपाल आने वाली दिन की सभी फ्लाइटें एक से डेढ़ घंटे देरी से पहुंची. अब रात की फ्लाइट समय पर भोपाल पहुंचने की संभावना है."
ये फ्लाइट देरी से पहुंची भोपाल
दिल्ली से भोपाल सुबह 7.45 बजे आने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या एआई602 सुबह 9.10 बजे भोपाल पहुंची. यह करीब डेढ़ घंटे लेट रही. वहीं एयर इंडिया की एक फ्लाइट संख्या एआई1723 जिसके भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करने का समय 12.05 बजे निर्धारित है. वह फ्लाइट 1.05 बजे लैंड की. यह भी एक घंटे लेट रही. वहीं दिल्ली से भोपाल की तीसरी फ्लाइट 1.05 बजे भोपाल पहुंचने वाली थी, लेकिन वह भी एक घंटे देरी पहुंची. इसी तरह दिन में दिल्ली से भोपाल आले वाली चौथी फ्लाइट भी एक घंटे लेट रही.
इसलिए देरी से भोपाल आ रही फ्लाइट
रामजी अवस्थी ने बताया कि "दिल्ली एयरपोर्ट के आटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी सामने आई थी. जिसके कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में समस्या हो रही थी. ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैन्युअली आपरेट करना पड़ रहा है. इससे कई फ्लाइटों के दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग के समय में बदलाव किया गया है. जिससे भोपाल आने वाली 4 फ्लाइटें देरी से राजाभोज विमानतल पर पहुंची. हालांकि शाम की फ्लाइट्स समय पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.
एयरलाइन की बेवसाइट या कंस्टमर केयर से ले सकते हैं जानकारी
एयरपोर्ट डायरेक्टर अवस्थी ने बताया कि भोपाल एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइटों की रियल टाइम मानीटरिंग की जा रही है. यात्रियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. मैनयुअली एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने की वजह से फ्लाइट्स थोड़ी देरी से पहुंच रही हैं. यदि यात्रयों को किसी प्रकार की असुविधा होती है, या उनको जानकारी की आवश्यकता है, तो वे संबंधित एयरलाइंस की बेवसाइट या कस्टमर केयर नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं."