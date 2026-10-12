VIP का इंतजार करता रहा विमान, 40 मिनट देरी से भरी उड़ान, दिल्ली जाने वाले यात्री होते रहे परेशान

VIP का इंतजार करता रहा विमान, 40 मिनट देरी से भरी उड़ान, दिल्ली जाने वाले यात्री होते रहे परेशान
भोपाल राजा भोज हवाई अड्डे पर यात्री हुए परेशान, 40 मिनट देरी से उड़ा विमान, आपरेशनल कार्यों को बताया देरी की वजह.विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 1:31 PM IST
भोपाल: राजा भोज हवाई अड्डे से सोमवार को विमान संख्या एआई 1886 ने करीब 40 मिनट देरी से उड़ान भरी. इस दौरान दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि जब यात्रियों ने फ्लाइट के देरी से उड़ान भरने का कारण पूछा, तो प्रबंधन ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया. वहीं इसमें सवार बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट उड़ने तक परेशान होते रहे. हालांकि बताया जा रहा है कि भोपाल से दिल्ली जाने वाले एक वीआईपी के इंतजार में विमान को करीब आधे घंटे से अधिक समय तक खड़ा रखा गया.
सुबह 8:25 बजे का था समय, 9ः05 पर भरी उड़ान
यात्रियों ने बताया कि भोपाल से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 1886 में एयर टिकट बुक कराया था. यह विमान राजा भोज हवाई अड्डे से नियमित 8ः25 पर उड़ान भरता है और करीब 9ः50 पर दिल्ली पहुंचता है. हालांकि सोमवार को सुबह 8ः40 पर इसके उड़ान भरने का एनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन इसके बाद भी विमान ने उड़ान नहीं भरी. जब यात्रियों ने कारण पूछा तो प्रबंधन कोई स्पष्ट बयान भी नहीं दिया. हालांकि बाद में 9ः05 पर इस विमान ने भोपाल से टेक-ऑफ किया.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को जाना था दिल्ली
सोमवार को किसी वीआईपी के कारण फलाइट संख्या एआई 1886 लेट हुई. जब यह पूछने के लिए ईटीवी भारत ने भोपाल एयरपोर्ट के प्रभारी निदेशक आलोक त्रिपाठी को फोन लगाया, तो उन्होंने रिसीव नहीं किया. हालांकि बाद में यात्रियों ने बताया कि इस विमान से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली गए हैं. यात्रियों का कहना था कि केंद्रीय मंत्री के आने के कुछ ही देर में फ्लाइट भोपाल विमानतल से टेक ऑफ कर गई.
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एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा, आपरेशनल कार्यों की वजह से हुई देरी
फ्लाइट देरी होने का क्या कारण रहा, इसको लेकर एयरपोर्ट के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा संदेश फैलाया जा रहा है, कि फ्लाइट में देरी की वजह ऑपरेशनल कारण है, लेकिन यदि यह सही है, तो इसकी जानकारी यात्रियों को देनी थी, लेकिन एयरपोर्ट प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया. वहीं दिल्ली जाने वाले कई यात्रियों को डर है कि फ्लाइट देरी से पहुंचने से उनके कामों पर असर पड़ सकता है.