ETV Bharat / state

VIP का इंतजार करता रहा विमान, 40 मिनट देरी से भरी उड़ान, दिल्ली जाने वाले यात्री होते रहे परेशान

विमान ने 40 मिनट देरी से भरी उड़ान ( Getty Image )

भोपाल: राजा भोज हवाई अड्डे से सोमवार को विमान संख्या एआई 1886 ने करीब 40 मिनट देरी से उड़ान भरी. इस दौरान दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि जब यात्रियों ने फ्लाइट के देरी से उड़ान भरने का कारण पूछा, तो प्रबंधन ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया. वहीं इसमें सवार बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट उड़ने तक परेशान होते रहे. हालांकि बताया जा रहा है कि भोपाल से दिल्ली जाने वाले एक वीआईपी के इंतजार में विमान को करीब आधे घंटे से अधिक समय तक खड़ा रखा गया.

सुबह 8:25 बजे का था समय, 9ः05 पर भरी उड़ान