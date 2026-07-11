घने कोहरे और खराब मौसम में भी होगी सुरक्षित लैंडिंग, इस हाईटेक सिस्टम से लैस हुआ राजा भोज एयरपोर्ट
राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर कैटेगरी-2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का औपचारिक परीक्षण हुआ पूरा. खराब मौसम में भी नहीं बदलेगा विमानों का रूट. समय और पैसे की होगी बचत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 3:28 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 3:54 PM IST
भोपाल: राजधनी के राजा भोज एयरपोर्ट पर विमान यात्रियों और एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. अब मानसून की भारी बारिश या सर्दियों का घना कोहरा उड़ानों में बाधा नहीं बन सकेगा. इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कैटेगरी-2(CAT-2) इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का औपचारिक परीक्षण पूरा कर लिया है. इस नई तकनीक के लागू होने से अब खराब मौसम में भी विमान बिना किसी देरी के सुरक्षित लैंडिंग कर सकेंगे और उड़ानों के डायवर्ट होने का सिलसिला थम जाएगा.
रनवे पर दिखेगा साफ रास्ता, 550 मीटर की पुरानी पाबंदी हटी
पहले राजा भोज एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए रनवे पर कम से कम 550 मीटर की दृश्यता होना अनिवार्य था. इससे कम विजिबिलिटी होने पर विमानों को या तो हवा में चक्कर काटने पड़ते थे या उन्हें दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया जाता था. लेकिन अब नए एडवांस्ड सिस्टम की मदद से महज 350 मीटर की विजिबिलिटी होने पर भी पायलट आसानी से और सुरक्षित तरीके से विमान को रनवे पर उतार सकेंगे. इससे उड़ानों के लेट होने की समस्या बीते दिनों की बात हो जाएगी.
नई तकनीक इस तरह करती है काम
राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी ने बताया "इस आधुनिक अपग्रेड के तहत रनवे पर नए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के साथ-साथ लोकलाइज़र सिस्टम को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है. यह सिस्टम हवा में उड़ रहे विमान को लैंडिंग के समय बिल्कुल सटीक सेंट्रल लाइन यानि रनवे के बीचों-बीच पर आने में मदद करता है. इसके साथ लगे ग्लाइड स्लोप और एप्रोच पाथ इंडिकेटर विमान को सही ऊंचाई और एंगल प्रदान करते हैं, जिससे ट्रैफिक क्षेत्र में आते ही पायलट को रनवे का बिल्कुल सुरक्षित और साफ नजारा मिलता है."
खराब मौसम में भी नहीं बदलेगा रूट, समय और पैसे की बचत
बता दें कि मानसून और सर्दियों के दिनों में भोपाल आने वाले विमानों को अचानक इंदौर या नजदीकी हवाई अड्डों पर डायवर्ट करना पड़ता था. इससे यात्रियों का समय तो बर्बाद होता ही था, साथ ही एयरलाइंस कंपनियों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ता था. एयरपोर्ट डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी के अनुसार इस नए सिस्टम की स्थापना कुछ समय पहले ही कर दी गई थी और अब इसके सफल परीक्षण के बाद मानसून या कोहरे के दौरान रीयल-टाइम लैंडिंग संभव हो सकेगी.
दिल्ली-मुंबई जैसी सुविधा वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट
अत्याधुनिक कैटेगरी-2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और ग्लाइड स्लोप तकनीक के मामले में भोपाल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वर्तमान में यह सुविधा दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ही उपलब्ध है. अब भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया है, जो इस प्रकार की अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली से लैस है.