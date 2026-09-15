भोपाल एयरपोर्ट पर ओवैसी की सुरक्षा में चूक, UCC के खिलाफ राजधानी में भरेंगे हुंकार
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को पहुंचे भोपाल, एयरपोर्ट पर उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़, CISF ने संभाला मोर्चा. समान नागरिक संहिता के खिलाफ सभा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 7:15 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार पर निशाना साधा. ओवैसी ने कहा कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक अधिकारों के खिलाफ है. उन्होंने समान नागरिक संहिता की धाराओं में छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए कई धाराओं के उल्लंघन की बात भी कही. इससे पहले राजा भोज एयरपोर्ट पर ओवैसी के आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.
भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने ओवैसी को घेर लिया. भीड़ बढ़ने पर सीआईएसएफ को मोर्चा संभालना पड़ा और ओवैसी को कार्यकर्ताओं के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला गया.
बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे एआईएमआईएम कार्यकर्ता
बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार दोपहर करीब 3:50 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे थे. उनके पहुंचने की खबर के बाद बड़ी संख्या में एआईएमआईएम कार्यकर्ता एयरपोर्ट परिसर में जुट गए. ओवैसी के बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं का हुजूम नारे लगाते हुए उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ा. एयरपोर्ट के बाहर भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया. ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
प्रोटोकॉल टूटा, सीआईएसएफ ने संभाला मोर्चा
ओवैसी की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन और सीआईएसएफ की ओर से तय प्रोटोकाल के बावजूद कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके काफी करीब पहुंच गई. ऐसे में सुरक्षा बिगड़ती देख सीआईएसएफ ने ओवैसी को भीड़ के बीच से निकालकर सुरक्षित स्थान की ओर पहुंचाया. हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं और जवानों के बीच झूमा-झटकी की नौबत भी बनी. कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल रहा.
समान नागरिक संहिता पर ओवैसी ने साधा निशाना
भोपाल पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी आपत्ति जताई. उन्होंने इसे "धार्मिक और आध्यात्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया. ओवैसी ने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता की धाराओं में छेड़छाड़ की गई है और कई धाराओं का उल्लंघन किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर एआईएमआईएम लगातार अपनी बात रखती रही है."
शाम 7:30 बजे सभा को करेंगे संबोधित
तय कार्यक्रम के अनुसार ओवैसी मंगलवार शाम 7:30 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में प्रस्तावित जनसभा को संबोधित करेंगे. यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम के समान नागरिक संहिता के खिलाफ चलाए गए अभियान के समापन के तौर पर आयोजित किया जा रहा है. हालांकि प्रस्तावित सभा से पहले मुस्लिम त्योहार कमेटी और कुछ हिंदू संगठनों ने प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति पर पुनर्विचार करने की मांग की है. संगठनों ने आशंका जताई है कि सभा में ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं, जिससे माहौल प्रभावित हो सकता है. वहीं एआईएमआईएम ने स्पष्ट किया है कि ओवैसी की सभा तय कार्यक्रम के मुताबिक होगी.
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इन मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं ओवैसी
इस सभा में कथित उत्पीड़न, अन्याय और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की संभावना है. धार्मिक स्थलों को हटाने, बुलडोजर कार्रवाई, मुसलमानों पर दर्ज कानूनी मामलों और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर ओवैसी सरकार पर निशाना साध सकते हैं.