आखिरकार पकड़ा गया बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी सलमान, शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
दुष्कर्म के जिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरा रायसेन गुस्से से उबल रहा था. आखिरकार वह दरिंदा भोपाल के गांधीनगर में पकड़ा गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 8:30 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 10:04 AM IST
रायसेन : रायसेन जिले के गौहरगंज पुलिस थाना क्षेत्र के गांव में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को आखिरकार 6 दिन बाद पुलिस ने दबोच लिया. उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे रायसेन जिले में उग्र प्रदर्शन चल रहा था. आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें गांव-कस्बों के अलावा जंगलों में सर्चिंग कर रही थीं. आरोपी को भोपाल के गांधी नगर इलाके से पकड़ा गया.
पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश
21 नवंबर को 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी सलमान पुलिस को लगातार छका रहा था. वह बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहा था. पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सलमान गांधीनगर इलाके में छुपा है. पुलिस ने गेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस हिरासत से आरोपी सलमान ने फरार होने की कोशिश की. इस पर पुलिस उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया. उसके पैर में गोली लगी. उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
6 दिन तक जंगलों में छुपा रहा दुष्कर्म का आरोपी
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह फरारी के दौरान जंगलों में छिपा रहा. गुरुवार रात उसने जंगल के रास्ते से ही भोपाल में एंट्री की. जंगल से वह पादल ही गांधीनगर पहुंचा. आरोपी सलमान के गिरफ्तार होने की सूचना मिलते ही कुछ संगठन गौहरगंज पुलिस थाने पहुंचे. पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस कर दिया. बीते 6 दिन से आरोपी की गिरफ्तारी और उसे फांसी की सजा दिलाने के लिए लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान कई जगहों कई बार लोगों की पुलिस से झड़प हुई. आंसू गैस छोड़ी गई और लाठीचार्ज किया गया.
पुलिस ने 30 हजार घोषित किया था
मामले के अनुसार 21 नवंबर की शाम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. उसी समय 23 साल का सलमान चॉकलेट खिलाने का बनाना बनाकर उसे जंगल में ले गया. सलमान ने बच्ची से दुष्कर्म किया और उसे रोते हुए छोड़कर भाग गया. बच्ची की हालत नाजुक है, उसका इलाज भोपाल के एक अस्पताल में चल रहा है. मामला गंभीर होने और आरोपी के नहीं पकड़े जाने से लोगों का गुस्सा भड़क रहा था. इसे देखते हुए पुलिस ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था.
आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस
रायसेन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने बताया पिछले 6 दिन से पुलिस की 20 टीमों के 300 से अधिक जवान दिन-रात आरोपी की तलाश कर रही थे. भोपाल पुलिस के अनुसार उसे गांधीनगर इलाके से पकड़ा गया है. जल्द ही उसे गौहरगंज पुलिस को सौंपा जाए. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा.