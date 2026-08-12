पहाड़ियों में पिकनिक के चक्कर में जान पर बन आई, टीले पर फंसे 7 युवक, SDERF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
भोपाल के फाटापान-बाबाझिरी में पिकनिक मनाने आए युवा फंसे, पुलिस और SDERF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी सुरक्षित निकाला. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 9:18 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में बीते दिनों हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. बारिश के बीच पिकनिक मनाने गए 7 युवक अचानक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए. एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों की मदद से देर शाम तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
कोलार के कजलीखेड़ा के हैं युवक
कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र के ओल्ड सिटी निवासी 7 युवक मंगलवार दोपहर पिकनिक मनाने के लिए फाटापान-बाबाझिरी स्थित पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे थे. क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण पानी पहाड़ से नीचे उतर कर पिकनिक स्पॉट के चारों तरफ भर गया. अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण सभी लोग घबराकर एक टीले पर चले गए.
इसके बाद युवकों ने घबराकर अपने परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी. परिजनों ने डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.
SDERF की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
एसीपी अलोक श्रीवास्तव ने बताया, "पानी का बहाव तेज होने के कारण पुलिस ने SDERF की टीम को मौके पर बुलाया. इसमें स्थानीय ग्रामीणों की मदद भी ली गई. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सातों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. सभी लोग सुरक्षित हैं, अभी तक किसी भी युवक के घायल होने की सूचना नहीं मिली है."
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हादसे के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी, नाले, पहाड़ी क्षेत्रों और तेज बहाव वाले पिकनिक स्पॉट पर जाने से बचें, अचानक बढ़ा जलस्तर जानलेवा साबित हो सकता है. सामन्य मौसम में ही पिकनिक स्पॉट पर जाने की योजना बनाए.