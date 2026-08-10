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भोपाल में बारिश ने छीनी रातों की नींद, बिस्मिल्लाह कालोनी के घरों में भरा पानी, डूबी गृहस्थी

भोपाल में बीते 24 घंटे में करीब 7 इंच पानी गिरने से पुराने शहर समेत 50 से ज्यादा इलाकों में जलभराव हो गया. संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

Waterlogging in 50 areas bhopal
भोपाल के घरों में लगा पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 10:02 PM IST

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भोपाल: राजधानी में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, वहीं शहर की निचली बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए यही मुसीबत भी बन गई. भोपाल में बीते 24 घंटे में करीब 7 इंच पानी गिरने से पुराने शहर समेत 50 से ज्यादा इलाकों में जलभराव हो गया. बिस्मिल्लाह कालोनी में नाला ओवरफ्लो होने से पानी घरों में घुस गया. किसी का राशन भीग गया तो किसी के कपड़े और बिस्तर. छोटे बच्चों के साथ परिवार रातभर जागते रहे. रहवासियों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ.

राशन भीगा, घर में रहना भी मुश्किल

बिस्मिल्लाह कालोनी की शकीला बताती हैं "बरसात शुरू होने के बाद बीते दो दिन से पानी की परेशानी बनी हुई है. घर में पानी घुसने से पूरा राशन और जरूरी सामान भी भीग गया. बच्चों ने रातभर जागकर गुजारी. जिस छोटे से घर में परिवार रहता है, वहीं खाना बनता है.. बच्चे सोते हैं और रोजमर्रा का पूरा काम भी वहीं होता है. ऐसे में पानी भरने के बाद हमारे सामने रहने और खाना बनाने तक का संकट खड़ा हो गया है."

भोपाल में बारिश ने छीनी घर की नींद (ETV Bharat)

हर साल नाला उफनता है, घरों में घुसता है पानी

स्थानीय लोगों के अनुसार कालोनी से लगा नाला वर्षों से समस्या का कारण बना हुआ है. हर साल तेज बारिश होते ही नाला ओवरफ्लो हो जाता है और पानी बस्ती की ओर आने लगता है. शादमान ने बताया "नाला साफ नहीं होने के कारण बारिश का पानी घरों में घुस जाता है. किचन तक पानी पहुंचने से घरेलू सामान खराब हो जाता है." एक महिला ने बताया कि कपड़े और घर का पूरा सामान पानी में भीग गया.

भोपाल में बारिश ने छीनी घर की नींद (ETV Bharat)

30-35 साल से रह रहे लोग, समस्या आज भी जस की तस

कालोनी की एक महिला ने बताया कि वे करीब 30-35 साल से यहां रह रही हैं और जब भी तेज बारिश होती है, यही स्थिति बनती है. चार से छह घंटे लगातार बारिश हो तो घरों में पानी भर जाता है. स्थानीय रहवासियों के अनुसार कई बार नाले को पक्का करने और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.

Waterlogging in 50 areas bhopal
भोपाल में भारी बारिश से 50 से ज्यादा इलाकों में जलभराव (ETV Bharat)

पानी में फंसी गृहस्थी, काम पर जाना भी हुआ मुश्किल

बारिश का पानी भरने से लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया. स्थानीय युवाओं ने बताया कि पानी इतना भर जाता है कि गाड़ियां फंस जाती हैं और कई लोग काम पर नहीं जा पाते. बिस्तर, कपड़े और घरेलू सामान खराब होने के साथ रातभर सोना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है.

24 घंटे में सीजन की सबसे अधिक बारिश

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि भोपाल में पिछले 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश रिकार्ड हुई, जो इस सीजन में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश है. पुराने शहर से लेकर बैरागढ़ तक 50 से अधिक इलाकों में जलभराव हुआ है. सेमरा में करीब 200 घरों के आसपास 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जबकि शबरी नगर में घरों के भीतर 2 से 3 फीट पानी पहुंचा. वहीं ईंटखेड़ी के पास बाणगंगा नदी उफान पर आने से भोपाल-बैरसिया मार्ग बंद करना पड़ा.

जलस्रोतों के लिए राहत, लेकिन बस्तियों में आफत

बता दें कि भारी बारिश से बड़ी झील का जलस्तर करीब 18 घंटे में 2 फीट बढ़ गया है, जबकि केरवा डैम में भी पानी तेजी से बढ़ा है. दूसरी ओर शहर की निचली बस्तियों में यही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई. जलभराव वाले इलाकों में मंत्री विश्वास सारंग और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने निरीक्षण कर जल निकासी और राहत व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन भी तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है.

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