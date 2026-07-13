रेलवे ने यात्रियों को किया सतर्क, मोबाइल पर टिकट का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ नहीं चलेगा
ट्रेन में चेकिंग के दौरान केवल रेल वन ऐप पर दिखने वाला डिजिटल टिकट ही मान्य. अब स्क्रीनशॉट, पीडीएफ, फोटो कॉपी स्वीकार नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 5:48 PM IST
भोपाल : अगर आप ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है. ट्रेन में यात्रा के दौरान अभी तक यात्री टीटीई को मोबाइल पर टिकट का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ फाइल या वाट्सएप पर फारवर्ड किए गए मैसेज दिखाते थे, टीटीई इसे मान्य कर लेता था. लेकिन अब रेलवे ने नियम बदल दिया है. रेलवे ने अनारक्षित टिकट के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए साफ किया है कि रेल वन से बुक किए गए टिकट ही वैध माने जाएंगे. अगर कोई कोई यात्री टिकट की फोटोकापी, स्क्रीनशॉट या किसी इससे जुड़ा कुछ और प्रूफ दिखाता है तो इसे अवैध माना जाएगा. इस हालत में रेलवे जुर्माना वसूलेगा.
रेलवे को मिली धोखाधड़ी की शिकायतें
रेलवे को कई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि यात्रा के दौरान कुछ लोग एक ही टिकट का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ अलग-अलग मोबाइल पर फारवर्ड कर कई संबंधित लोगों को यात्रा करवा रहे हैं. इससे रेलवे को नुकसान हो रहा है. इससे धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. इसलिए रेलवे ने साफ किया है कि अब केवल ओरिजिनल रेल वन एप टिकट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ही माना जाएगा.
ट्रेन छूटने से पहले लेनी होगी टिकट
भोपाल रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक और जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया "चेकिंग के दौरान केवल ऐप पर दिखने वाला ओरिजिनल डिजिटल टिकट ही मान्य होगा. किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ या व्हाट्सएप कॉपी दिखाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. ध्यान रहे कि यात्रियों को यह डिजिटल टिकट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से पहले ही खरीदना होगा, क्योंकि ट्रेन चलने के बाद की गई कोई भी बुकिंग पूरी तरह अमान्य मानी जाएगी."
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अनारक्षित टिकट के दो विकल्प
नवल अग्रवाल का कहना है "रेलवे ने रेल वन पर अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए दो विकल्प दिए हैं. इनमें एक विकल्प प्रिंट वाले टिकट का है. दूसरा विकल्प प्रिंटलेस टिकट का है. यदि आप प्रिंट का विकल्प चुनते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर में जाकर अपने ऐप पर प्रिंट वाला टिकट दिखाकर वहां से प्रिंटआउट ले सकते हैं. लेकिन यदि आपने प्रिंट लेस का विकल्प चुना है, तो ऐसे में यात्रा के दौरान आपको वही मोबाइल साथ में रखना पड़ेगा जिसमें रेल वन ऐप है और जिस टिकट बुक किया गया है."