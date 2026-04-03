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भोपाल रेलवे स्टेशन का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की बीच फंसा युवक

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह घटना 31 मार्च की रात करीब 11:31 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हुई. उस समय 19304 भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस स्टेशन से गुजर रही थी, तभी युवक इसकी चपेट में आ गया.

वीडियो के पहले ही सेकंड में युवक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन के साथ चलता नजर आता है. अगले ही सेकंड वह कोच के गेट के साइड हिस्से से टकरा जाता है. करीब 3 सेकंड के भीतर वह सीधे गेट से टकराता है और चलती ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाता है. महज 5 सेकंड के अंदर वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 4 से 5 बार घूमता है. इसके बाद अगले 6 सेकंड में वह ट्रेन के नीचे की ओर खिंचता चला जाता है और वीडियो से ओझल हो जाता है.

भोपाल: रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देना वाला हदसा सामने आया है. जहां एक युवक 5 सेकंड में 4-5 बार ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच घिसटता हुआ, ट्रेन मे घुस गया फिर नीचे गिर गया. ये घटना 31 मार्च की रात की बताई जा रही है. जिसका वीडियो 3 अप्रैल शुक्रवार को सामने आया है. 14 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल होता दिख रहा है. जीआरपी के मुताबिक युवक की हालत अभी भी बेहद गंभीर है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है.

जानकारी के अनुसार ट्रेन की स्पीड करीब 40 किमी प्रति घंटा थी. इसी रफ्तार में युवक के कई बार ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से उसे बेहद गंभीर चोटें आईं. घटना के तुरंत बाद रेलवे स्टाफ और आरपीएफ ने 108 एंबुलेंस बुलाकर युवक को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया. जीआरपी के अनुसार युवक की हालत अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों ने उसे बयान देने की स्थिति में नहीं बताया है. युवक के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला.

जेब में रखा मोबाइल फोन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिससे पहचान करने में परेशानी हो रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह बिहार का निवासी और करीब 25-26 वर्ष का बताया जा रहा है. घटना के समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शी हल्के भाई लोधी ने बताया कि "हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई थी. जीआरपी के कहने पर वह इंसानियत के नाते घायल युवक के साथ अस्पताल तक गया. उसके मुताबिक युवक की हालत बेहद गंभीर थी, उसका एक हाथ टूट चुका था और सिर में गहरी चोट थी, लेकिन इसके बावजूद वह सांस ले रहा था और दर्द से कराह रहा था.

ट्रेन की तरफ जाता युवक (ETV Bharat)

लोधी ने बताया कि वह रात करीब 4 बजे तक अस्पताल में मौजूद रहा, उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी. उसने यह भी कहा कि युवक ने खुद को बिहार का निवासी बताया था, लेकिन उसका नाम उसे याद नहीं है.

जीआरपी एसपी बोले-बयान देने की स्थिति में नहीं

जीआरपी एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि "यह घटनाक्रम 31 मार्च की रात का है, जिसमें घायल युवक को तत्काल आरपीएफ की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलने पर जीआरपी का स्टाफ भी अस्पताल पहुंचा और युवक के बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने साफ किया कि वह बयान देने की स्थिति में नहीं है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और प्रारंभिक जांच में किसी तरह की आपराधिक साजिश सामने नहीं आई है.

ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा युवक (ETV Bharat)

प्रथम दृष्टया यह मामला युवक की खुद की लापरवाही का प्रतीत होता है. फिलहाल युवक का इलाज जारी है और उसके होश में आने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस हदासे के बाद युवक की पहचान के लिए GRP लगातार प्रयास कर रही है. बिहार पुलिस से भी जीआरपी ने संपर्क किया, इधर डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर बनाये हुए हुए हैं."