अचानक भोपाल रेलवे स्टेशन पर ऑटो से आई रोने की आवाज, कपड़े में लिपटी थी लावारिस मासूम
भोपाल रेलवे स्टेशन में एक महीने की नवजात को लावारिस छोड़ा, ऑटो में रोने की आवाज सुनकर यात्रियों ने पुलिस को दी सूचना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 9:00 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शुक्रवार को प्लेटफॉर्म क्रमांक-6 पर खड़े एक ऑटो में करीब एक माह की मासूम बच्ची लावारिस हालत में मिली. बच्ची के मिलने की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित अपने संरक्षण में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है.
माता-पिता की तलाश में जुटी पुलिस
राहत की बात यह है कि बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और उसकी देखभाल की जा रही है. एसपी अंकित जायसवाल ने कहा, '' लावारिस बच्ची कौन छोड़ गया है, उन्हें ढूंढने के लिए विशेष टीमें तलाश में जुट गई हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसी महिला ने मासूम को ऑटो में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गई. कुछ देर बाद ऑटो चालक और आसपास मौजूद लोगों की नजर बच्ची पर पड़ी. जिसके बाद तुरंत जीआरपी को सूचना दी गई.''
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
बच्ची के मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस रेलवे स्टेशन और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बच्ची को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
रेल एसपी अंकित जायसवाल ने बताया, "बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और उसकी देखभाल की जा रही है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही बच्ची को छोड़ने वाले व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा."
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पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर एक माह की मासूम को किस मजबूरी, परिस्थितियों या किस इरादे से रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया? क्या यह गरीबी या पारिवारिक मजबूरी का मामला है. इसके पीछे कोई और वजह है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जीआरपी जुटी हुई है. हालांकि, इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्ची को गोद में लिए नजर आई है, जिसकी तलाश की जा रही है.