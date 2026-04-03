ETV Bharat / state

भोपाल रेल मंडल में एक साल में रिकार्ड 1852 करोड़ की कमाई, 3 लाख बिना टिकट यात्री धराए

डीआरएम पंकज त्यागी ने बताया, भोपाल रेल मंडल के आय में माल परिवहन का सबसे बड़ा योगदान रहा. साल 2025-26 में मालभाड़े से 896.38 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.99 प्रतिशत अधिक है. इस दौरान कुल माल ढुलाई बढ़कर 7.23 मिलियन टन तक पहुंच गई. वैगनों के उपयोग में भी 5.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

भोपाल: पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कमाई का नया कीर्तिमान स्थापित किया है. भोपाल रेल मंडल ने साल 2025-26 में कुल 1852.06 करोड़ रुपये का रिकार्ड राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.77 प्रतिशत अधिक है. वहीं टिकट चेकिंग अभियान के दौरान 3 लाख से अधिक बिना टिकट यात्रियों के साथ करीब 6 लाख लोगों को पकड़ा गया और इनसे 39.18 करोड़ की वसूली की गई.

यात्री सेवाओं के क्षेत्र में भी भोपाल मंडल ने बेहतर प्रदर्शन किया. वित्तीय वर्ष में कुल 414.80 लाख यात्रियों ने मंडल की ट्रेनों में यात्रा की. इससे यात्री राजस्व 1013.78 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 6.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं अनारक्षित टिकटों से होने वाली आय में भी 12.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो आम यात्रियों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है.

दो नई ट्रेनों के साथ 16 ट्रेनों को नया ठहराव

डीआरएम त्यागी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस वर्ष त्रि-साप्ताहिक भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस और साप्ताहिक भोपाल-चोपन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है. इसके अलावा भोपाल मंडल के 10 स्टेशनों पर 16 ट्रेनों को नया ठहराव दिया गया, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली. वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों में एलएचबी कोच लगाए हैं. कमलापति-आधारताल एक्सप्रेस को एलएचबी रैक में परिवर्तित किया गया है. इससे ट्रेनों की सुरक्षा, गति और आराम में सुधार हुआ है.

बिना टिकट यात्रियों पर सख्ती

पंकज त्यागी ने बताया कि रेलवे ने बिना टिकट यात्रा के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया. एक साल में 87 विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाए गए. इन अभियानों में हजारों मामलों का पता चला और लाखों रुपये का राजस्व वसूला गया. वहीं डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुकिंग पर 3 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिसका लाभ 25.58 लाख यात्रियों ने उठाया.