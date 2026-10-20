TTE की वर्दी पर फिट होंगे बॉडी कैमरे, ट्रेन के सफर के दौरान हर सेकेंड की गतिविधियां कैद
ट्रेनों में यात्रियों और टीटीई के बीच बढ़ते विवादों के बाद रेलवे का बड़ा कदम. चेकिंग स्टाफ पर बैठाया पहरा. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:26 PM IST
भोपाल : ट्रेनों में टिकट चेकिंग के दौरान यात्रियों और टिकट परीक्षकों यानी टीटीई के बीच होने वाले विवादों की हकीकत अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए 56 बॉडी वियरिंग कैमरे उपलब्ध कराने का ऑर्डर दिया है.
ये कैमरे टीटीई की वर्दी पर लगाए जाएंगे, जिनके जरिए ड्यूटी के दौरान यात्रियों और रेलकर्मियों के बीच होने वाली बातचीत और संबंधित घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जा सकेगा. रेलवे का दावा है कि इससे यात्रियों की शिकायतों की जांच में मदद मिलेगी.
पहले चरण में इन ट्रेनों से शुरुआत
शुरुआती चरण में भोपाल एक्सप्रेस, रीवांचल एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी प्रमुख ट्रेनों में इन कैमरों का इस्तेमाल किए जाने की योजना है. रेलवे अगले दो से तीन महीने में इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी कर रहा है. टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन काउंटरों पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी बॉडी वियरिंग कैमरे लगाने की योजना है. इन कैमरे की दो साल से जरूरत महसूस की जा रही थी. टिकट चेकिंग के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों के साथ ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बॉडी वियरिंग कैमरों की व्यवस्था की जा रही है.
पहले फेस में 65 बॉडी कैमरे लगेंगे
कैमरे टीटीई की वर्दी पर लगाए जाएंगे, ताकि ड्यूटी के दौरान होने वाली बातचीत और घटनाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे. इससे किसी विवाद या शिकायत की स्थिति में जांच के दौरान मदद मिल सकेगी. सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया "यात्री और चेकिंग स्टाफ के बीच सकारात्मक बातचीत हो, इसको लेकर लम्बे समय से विचार चल रहा था. यात्री और स्टाफ के बीच किस तरह का संवाद हो रहा है, ये दोनों के लिए अच्छा होगा. पहले फेस मे 56 बॉडी कैमरे लगवाने का विचार किया गया है. रेलवे के बुकिंग और रिजर्वेशन काउंटरों पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी बॉडी वियरिंग कैमरे लगाने की तैयारी है."
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टिकट चेकिंग प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की पहल
रेलवे का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य टिकट चेकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और शिकायतों की निष्पक्ष जांच में मदद करना है. अब ड्यूटी के दौरान होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा, जिससे विवाद की स्थिति में सही तथ्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.