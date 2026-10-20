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TTE की वर्दी पर फिट होंगे बॉडी कैमरे, ट्रेन के सफर के दौरान हर सेकेंड की गतिविधियां कैद

ट्रेन यात्रा के दौरान टीटीई की वर्दी पर फिट होंगे बॉडी कैमरे ( ETV BHARAT )

भोपाल : ट्रेनों में टिकट चेकिंग के दौरान यात्रियों और टिकट परीक्षकों यानी टीटीई के बीच होने वाले विवादों की हकीकत अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए 56 बॉडी वियरिंग कैमरे उपलब्ध कराने का ऑर्डर दिया है.

ये कैमरे टीटीई की वर्दी पर लगाए जाएंगे, जिनके जरिए ड्यूटी के दौरान यात्रियों और रेलकर्मियों के बीच होने वाली बातचीत और संबंधित घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जा सकेगा. रेलवे का दावा है कि इससे यात्रियों की शिकायतों की जांच में मदद मिलेगी.

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया (ETV BHARAT) पहले चरण में इन ट्रेनों से शुरुआत शुरुआती चरण में भोपाल एक्सप्रेस, रीवांचल एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी प्रमुख ट्रेनों में इन कैमरों का इस्तेमाल किए जाने की योजना है. रेलवे अगले दो से तीन महीने में इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी कर रहा है. टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन काउंटरों पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी बॉडी वियरिंग कैमरे लगाने की योजना है. इन कैमरे की दो साल से जरूरत महसूस की जा रही थी. टिकट चेकिंग के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों के साथ ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बॉडी वियरिंग कैमरों की व्यवस्था की जा रही है.