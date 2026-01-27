ETV Bharat / state

संगत देखिए आपकी ऊंगली जितना तानपुरा, हथेली में समाते तबला और हारमोनियम

भोपाल के रहने वाले तबला वादक राहुल श्रीवास की कलाकारी है ये. कारीगरी ऐसी कि उन्होंने भारतीय संगीत के हर वाद्य को अपने हुनर से मिनिएचर फार्म में उतार दिया है. राहुल का मकसद बस ये है कि एआई पर धुनों को तैयार कर रही पीढ़ी ये जान सके कि भारत में लोक वाद्यों की परंपरा कितनी विस्तृत है और कितने रंग और ढंग से साज हैं यहां.

एक मेज पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का दुर्लभतम वाद्य विचित्र वीणा और उसके साथ सरस्वती वीणा रुद्र वीणा. जिन्हें आपने कभी उसके असल रूप में न देखा हो, तो इस रूप में देख लीजिए. सितार, तानपुरा और सारंदा, रबाब दिलरुबा जैसे ऐसे वाद्य भी जिनके नाम भी लोगों ने कम ही सुने होंगे. बाकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बुनियादी साज हारमोनियम तबला पखावज और सितार तो एक संगत में बैठे दिखाई देते हैं.

भोपाल: एक उंगली के आकार का तानपुरा. हारमोनियम ऐसा कि आप चाहें तो उसे हथेली पर साधे ले जाएं. तबले आपके हाथ की 4 उंगली पर रखे जा सकते हैं. गिटार, सरोद, रबाब, दिलरुबा से लेकर बाउल संगीत में इस्तेमाल होने वाला गोपीचंद, चाहें तो आप इन्हें केवल एक उंगली और अंगूठे से थाम सकते हैं. हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले हर वाद्य यंत्र एक मेज पर समा जाएं. ऐसी साजों की महफिल देखी है आपने. भोपाल के रहने वाले तबला वादक राहुल श्रीवास ने तबले पर ताल साधते साधते जाने कब भारतीय शास्त्रीय संगीत के वो साज भी संभाल लिए, जिन्हें देख पाना भी अब दुर्लभ है.

'मुझे सारे साज चाहिए थे शुरुआत तबले से हुई'

राहुल ने किसी भी साज के ये मिनिएचर फार्म आजीविका के लिए नहीं बनाए थे. इसकी शुरुआत की कहानी बेहद दिलचस्प है. वे बताते हैं कि "जब मैं संगीत की महफिलों में जाता था, तो हमेशा ये सोचता था कि ये सारे वाद्य मेरे पास क्यों नहीं हो सकते और असल में ये नामुमकिन था. किसी के भी पास सारे वाद्य नहीं हो सकते, चाहे वो कितना बड़ा संगीतकार हो.

उंगली जितना तानपुरा और हथेली में समाते तबला (ETV Bharat)

लेकिन फिर मुझे ख्याल आया. इतने बड़े वाद्यों को रखने की जो दिक्कत है तो हम कम से कम उनके छोटे फार्म में तैयार कर सकते हैं कि साज हमें इंस्पायर करते रहें. तो इनके इन इंच भर के साजों के बनने की कहानी के पीछे की शुरुआत ऐसे ही हुई. चूंकि मैंने खुद प्रयागराज यूनिवर्सिटी से संगीत की शिक्षा ली है. मैं खुद संगीत स्तानक हूं और तबला बजाता हूं तो मैंने पहला आर्ट फार्म तबले का ही बनाया. दोस्त को दिखाया उसे अच्छा लगा. उसने कहा कि मुझे भी ऐसा बनाकर चाहिए. बस ऐसे मेरे आर्ट फार्म लोगों तक पहुंचते गए."

काम के बारीकी की हुई तारीफ

राहुल के इन मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट को देखकर रोमांचित फैशन टेक्नोलॉजी की छात्राएं ज्यादातर वाद्यों को जानती भी नहीं. आशी कहती हैं, "बहुत ही सुंदर काम है. बहुत बारीकी से ये काम किया गया है. बहुत डिफरेंट मैटेरियल यूज किए हैं. मैंने इस तरह का काम पहली बार देखा है."

टेबल पर सजा दी भारतीय शास्त्रीय संगीत के इंस्ट्रूमेंट (ETV Bharat)

इन्हें बनाने की प्रक्रिया को जानने के उत्सुक दिखे लोग

उनके साथ आई श्रेया कहती हैं, "हम इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं. इन साजों के बारे में भी और इनको बनने की प्रक्रिया को लेकर भी." आप इनमें से कितने इंस्ट्रूमेंट को पहले भी देख चुकी हैं इस सवाल के जवाब में श्रेया कहती हैं "बहुत कम, गिटार, सितार, हारमोनियम, तबला, ढोलक बस."

'जेन जेड जान सके विचित्र वीणा क्या है, टिमकी किसे कहते हैं'

राहुल का इन्हें बनाने के पीछे का एक मकसद ये भी था कि जो जेन जेड है, वो भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को जान और पहचान सके, जो अब लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं. राहुल कहते हैं, "मैं यही चाहता भी हूं कि खासतौर पर जो नई पीढ़ी है, वो इन साजों को पहचान सके. अब इतने बड़े साज तो कैरी नहीं किए जा सकते. उनको नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन उनका ये रूप देखकर वो इसके बारे में जान सकते हैं. आज की पीढ़ी तो सरोद के बारे में भी नहीं जानती, जबकि मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर में सरोद घर है."

भारतीय शास्त्रीय संगीत के इंस्ट्रूमेंट (ETV Bharat)

सागौन की लकड़ी के टुकड़े, कुछ रंग, कीलें और धागे

ये साज बोलते से जान पड़ते हैं. लगता है कि जैसे तार छेड़ेंगे और तान छिड़ जाएगी, लेकिन इनके इस रूप में आने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है. राहुल बताते हैं, "मैं फर्चीनर की शॉप से लकड़ी के टुकड़े जुटाता हूं. खास तौर पर सागौन के टुकड़े. फिर उन्हें सबसे पहले आकार दिया जाता है. जिस शक्ल का साज है, वो आकार देना सबसे मुश्किल काम होता है. फिर उसकी बाकी की सजावट होती है. तो उसमें मैं अपने हिसाब से चीजें जुटाता हूं. जैसे छोटी कीलें, मोती से लेकर स्टिंग के काम करने वाले ये धागे, रंग, नक्काशी, कागज भी कई जगह लकड़ी के साथ इस्तेमाल हुआ है."

अब फोक में इस्तेमाल होने वाले साजों पर होगा काम

राहुल हर साज की पहले डिटेल जुटाते हैं. उसका भूगोल इतिहास और फिर उसे लकड़ी पर मिनिएचर आर्ट फॉर्म में ढालते हैं. भारतीय शास्त्रीय संगीत के साज के बाद अब उनकी तैयारी भारतीय लोक परंपराओं में बजने वाले साजों की पूरी सीरीज तैयार करने की है. वे कहते हैं "उसमें खासियत ये है कि हर साज के साथ उसकी परंपरा और पूरी कहानी है, ये साज हमारे लोक अंचल के जीवन से जुड़े साज होते हैं. जिसमें से कुछ तो मैं अभी बना चुका हूं, जैसे टिमकी है, पंजाबी तबला है और गोपीचंद."