'प्रधानमंत्री के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष की भाषा हल्की', राहुल गांधी के बयान पर मोहन यादव का पलटवार
रसोई गैस और तेल की कमी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर साधा निशाना. मोहन यादव ने कहा राहुल गांधी समझें सच्चाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 9:50 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कड़ा एतराज जताया है. उन्होंने पीएम मोदी के लिए राहुल ने जो शब्द इस्तमाल किए हैं उसे हल्की भाषा कहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध के हालातों के बीच राहुल गांधी को सच्चाई समझनी चाहिए.
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. जनता सब समझ रही है. इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस सत्ता से लगातार दूर बनी हुई है.
'सरकार हर चुनौती से निपटने में सक्षम, बेहतर है प्रबंधन'
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध से पूरे विश्व में गंभीर हालात बने हुए हैं. जब पूरा विश्व इन हालातों से जूझ रहा है, उसके बाद भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर और तेल का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं."
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "भारत सरकार युद्ध की चुनौती के बीच तेल के जहाज निकालकर लाई है और इस बात के इंतजाम किए हैं कि किसी भी तरह का गैस सिलेंडर और तेल का संकट पैदा ना होने पाए. "
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'पक्ष-विपक्ष की भावना से ऊपर उठना चाहिए'
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से षडयंत्र कर रहे हैं, उसे जनता जानती है. इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर हैं. मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को वर्तमान की सच्चाई समझ में आएगी.
इस माहौल में कांग्रेस को पक्ष-विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर जनता को एकजुट करना चाहिए और उसके अंदर से डर की भावना को समाप्त करना चाहिए. कांग्रेस राज्य के साथ-साथ देश में गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है."