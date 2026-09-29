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15 दिन के अंदर राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा, अचानक बना बालाघाट का प्रोग्राम

15 दिन के अंदर राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा ( ETV BHARAT )

भोपाल : कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं. 15 दिन के अंदर राहुल गांधी दूसरी बार प्रदेश के दौरे पर आएंगे. बालाघाट में हुई आदिवासी बच्चों की मौत के बाद राहुल गांधी 01 अक्टूबर को पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं. बालाघाट में अब तक 32 बच्चों मौतें हो चुकी हैं. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया "राहुल गांधी का संभावित दौरा एक अक्टूबर का है. इस दौरे में राहुल गांधी बालाघाट में जिन बच्चों की मृत्यु हुई उन परिवारों से मिलने राहुल गाधी प्रभावित आदिवासी इलाकों में पहुंचेंगे."