15 दिन के अंदर राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा, अचानक बना बालाघाट का प्रोग्राम
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 01 अक्टूबर को बालाघाट पहुंचकर पीड़ित आदिवासियों से मिलेंगे. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 3:15 PM IST
भोपाल : कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं. 15 दिन के अंदर राहुल गांधी दूसरी बार प्रदेश के दौरे पर आएंगे. बालाघाट में हुई आदिवासी बच्चों की मौत के बाद राहुल गांधी 01 अक्टूबर को पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं. बालाघाट में अब तक 32 बच्चों मौतें हो चुकी हैं. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया "राहुल गांधी का संभावित दौरा एक अक्टूबर का है. इस दौरे में राहुल गांधी बालाघाट में जिन बच्चों की मृत्यु हुई उन परिवारों से मिलने राहुल गाधी प्रभावित आदिवासी इलाकों में पहुंचेंगे."
इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आए थे
राहुल गांधी इससे पहले 19 सितम्बर को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेने इंदौर आए थे. इसके ठीक बाद अब 15 दिन के भीतर ही वे फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. इस बार वे आदिवासी बच्चों की मौत के बाद बालाघाट में उनके परिजनों से मिलने जाएंगे. बालाघाट में सरकारी रिकार्ड के मुताबिक 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है. राहुल गांधी एक अक्टूबर को इन परिवारों के बीच पहुंचेंगे.
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "राहुल गांधी इस दौरे में आदिवासी परिवारों के बीच पहुंचकर जानकारी लेंगे कि असल में हकीकत क्या है." छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले भी राहुल गांधी ने बालाघाट में हुई आदिवासी बच्चों की मौत को लेकर चिंता जताई थी.
- इंदौर में 'छात्रों की गूंज' के बाद राहुल गांधी ने फोड़ा लेटर बम, मध्य प्रदेश में उठी सियासी लपटें
- इंदौर में 'छात्रों की गूंज', राहुल गांधी बोले- स्टूडेंट सवाल करता है, सिस्टम को चाहिए 'अंधभक्त'
संगठन सृजन अभियान के तहत भी राहुल गांधी आए थे
राहुल गांधी इसके पहले संगठन सृजन अभियान के तहत मध्य प्रदेश आए थे. 2025 में उनका ये कार्यक्रम पूरी तरह से कांग्रेस संगठन को समर्पित था. पार्टी संगठन के ढांचे को खड़ा करने के मकसद से हुई इन बैठकों में राहुल गांधी ने केवल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से ही संवाद किया था. इसके बाद सीधे वे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे थे.
छात्रों की गूंज कार्यक्रम भारत के जितने भी शहरों में हुए, इंदौर का कार्यक्रम उनमें से सबसे ज्यादा सफल माना गया. बड़ी तादाद में यहां पर नौजवान उन्हे सुनने के लिए पहुंचे थे. इसके ठीक बाद अब अचानक बालाघाट का दौरा प्लान हुआ है. जो पूरी तरह से बालाघाट के आदिवासी इलाकों का रहेगा. उन इलाकों का जहां हाल ही में बीमारी से आदिवासी बच्चों की मौत हुई है.