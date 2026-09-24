ETV Bharat / state

इंदौर में 'छात्रों की गूंज' के बाद राहुल गांधी ने फोड़ा लेटर बम, मध्य प्रदेश में उठी सियासी लपटें

ओबीसी आरक्षण पर सियासत फिर गर्माई. राहुल गांधी ने मुख्यमत्री डॉ.मोहन यादव से 13 फीसदी होल्ड पदों पर नियुक्ति करने मांग की है.

Rahul Gandhi letter
राहुल गांधी ने लिखा मोहन यादव को पत्र (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है. उन्होंने यह पत्र सोशल मीडिया पर जारी किया है. पत्र में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग की है.

क्या लिखा राहुल गांधी ने पत्र में

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम लिखे गए पत्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा है "इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के कई छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए हैं. इसमें ओबीसी आरक्षण के वजह से रुकी नियुक्तियों का भी मामला सामने आया है. लंबे समय से रुकी नियुक्तियों की वजह से युवा लगातार अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. इन युवाओं ने परीक्षा पास कर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इसके बाद भी 87:13 व्यवस्था की वजह से ओबीसी आरक्षण से जुड़े 13 फीसदी पदों को होल्ड पर रखा गया है. इन पदों पर चयनित अभ्यर्थी 2022 से आज तक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं."

Rahul Gandhi letter
क्या लिखा राहुल गांधी ने पत्र में (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मांग

राहुल गांधी ने पत्र में लिखा "सभी दलों ने सर्वसम्मति से 27 फीसदी आरक्षण का समर्थन किया है. फिर भी इस मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हुआ. इसी देरी की वजह से अभ्यर्थी आरक्षण के क्रियान्वयन और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बार-बार सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं." राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है "छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी बात सुनें और जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करें. इस देरी के कारण अभ्यर्थी पहले ही अपना कीमती वक्त गवां चुके हैं. अब बिना देरी के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू कर 13 फीसदी होल्ड पदों के सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं."

राहुल के पत्र पर बीजेपी ने किया पलटवार

राहुल गांधी द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर सरकार में सहकारिता और खेल मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा "राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा कि उन्होंने पत्र में लिखा क्या है. राहुल गांधी जिस 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसे रोकने का काम कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ही किया था, जबकि बीजेपी सरकार आरक्षण देने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है. इस दिशा में सरकार पहले से ही कदम उठा रही है."

ओबीसी आरक्षण पर फैसला आना बाकी है

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मामले में कोर्ट में सुनवाई बीती 05 अगस्त को ही पूर्ण हो चुकी है. इस मामले में फैसला सुरक्षित है. अदालत का फैसला आना बाकी है. अंतिम सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में हुई.

TAGGED:

RAHUL GANDHI LETTER
LETTER TO MOHAN YADAV
RAHUL GANDHI DEMAND
OBC RESERVATION HOLD POSTS
MP OBC RESERVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.