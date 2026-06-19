बेटी का हाथ थामे 11 साल लड़ी जंग, राधिका ने जीता मिसेज वर्ल्ड वूमेन नेशन 2026 का खिताब

बेटी का हाथ थामे 11 साल लड़ी जंग, राधिका ने जीता मिसेज वर्ल्ड वूमेन नेशन 2026 का खिताब
भोपाल की राधिका वसंत जेठा ने मलेशिया में जीता मिसेज वर्ल्ड वूमेंस नेशन 2026 का खिताब,जिंदगी के उतार-चढ़ाव को पार कर सपनों को किया पूरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 3:57 PM IST
भोपाल: कभी अकेले बेटी की परवरिश के लिए संघर्ष करने वाली भोपाल की राधिका वसंत जेठा ने अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है. 11 वर्षों तक सिंगल मदर के रूप में चुनौतियों का सामना करने वाली राधिका ने मलेशिया में आयोजित मिसेज वर्ल्ड वूमेंस नेशन 2026 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर अपने वर्षों पुराने सपने को साकार कर लिया. उनकी सफलता न केवल व्यक्तिगत जीत है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जीवित रखती हैं.
संघर्षों के बीच नहीं छोड़ा सपनों का साथ
ईटीवी भारत से बातचीत में राधिका ने अपनी प्रेरणादायी यात्रा साझा की. उन्होंने बताया कि "वर्ष 2012 में विवाह के बाद जीवन में कई कठिन परिस्थितियां आईं. साल 2013 में बेटी के जन्म के बाद उन्होंने अकेले उसकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली और करीब 11 वर्षों तक सिंगल मदर के रूप में संघर्ष किया. तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को जिंदा रखा.
नए जीवन ने दी नई उड़ान
राधिका ने बताया कि वर्ष 2024 में पुनर्विवाह के बाद उन्हें परिवार का सहयोग और नया संबल मिला. इसके बाद उन्होंने ग्लैमर और फैशन जगत में पहचान बनाने के अपने अधूरे सपने को पूरा करने का फैसला किया. संवाद कौशल, व्यक्तित्व विकास और बॉडी लैंग्वेज पर लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने पहले मिसेज सेंट्रल इंडिया प्रतियोगिता में गोल्ड कैटेगरी का खिताब जीता और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं."
22 देशों की प्रतिभागियों के बीच हासिल की सफलता
पेजेंट डायरेक्टर फराह अनवर ने बताया कि "मलेशिया में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में 22 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता की थीम महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों पर आधारित थी. राधिका ने अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रभावशाली प्रस्तुति से निर्णायकों को प्रभावित कर मिसेज वर्ल्ड वूमेन नेशन 2026 का खिताब अपने नाम किया.
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रसोई के बर्तनों से बनी ड्रेस ने खींचा दुनिया का ध्यान
इस प्रतियोगिता में राधिका की नेशनल कास्ट्यूम विशेष आकर्षण का केंद्र रही. डिजाइनर ज्योति परिहार द्वारा मात्र 10 दिनों में तैयार की गई लगभग 15 किलोग्राम वजनी इस ड्रेस में स्टील, तांबा, पीतल और रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों का रचनात्मक उपयोग किया गया था. इस अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि गृहिणी केवल रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आत्मविश्वास और संकल्प के दम पर वैश्विक पहचान भी बना सकती है. राधिका ने अपनी सफलता का श्रेय बेटी, परिवार और शुभचिंतकों को देते हुए कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता की तैयारी करना है.