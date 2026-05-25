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भोपाल के रचना टावर बिल्डिंग की पार्किंग में लगी आग, कई लग्जरी कारें जलकर खाक

भोपाल के रचना टावर बिल्डिंग की पार्किंग में लगी आग ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के रचना टॉवर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बिल्डिंग की पार्किंग में अचानक भीषण आग भड़क गई. आग ने वहां खड़ी कई कारों और बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. इसके साथ ही देखते ही देखते आग ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई. आग की लपटें और धुआं का गुबार उठता देख बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. लोग बिल्डिंग छोड़ भागने लगे. इसकी सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

सोमवार को भोपाल के रचना टॉवर की पार्किंग में अचानक भीषण आग लग गई. आग कि लपटें इतनी तेज थी कि लोगों मे दहशत फैल गई. आसपास के लोगों ने तुरंत फायर बिग्रेड को इसकी सूचना दी. आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर बिग्रेड की 3 से 4 गाड़ियां पहुंची. लेकिन आग इतनी तेज फैली की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई. फायर ब्रिगेड बिना देरी किए आग बुझाने में जुट गई और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया.

पार्किंग एरिया में कई कारें हुई खाक (ETV Bharat)

घटना में कोई जनहानी नहीं

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पार्किंग से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके कुछ ही देर बाद आग ने विकराल रूप ले लिया. फिलहाल इस घटना में कोई जनहानी की सूचना नहीं है. लेकिन कई वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं, जबकि कुछ अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद पूरे इलाके में देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

भोपाल के रचना टावर में लगी आग (ETV Bharat)

शॉर्ट-सर्किट से आग लगने की है आशंका

फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया, "आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट-सर्किट की आशंका जताई जा रही है. लेकिन पुलिस और फायर विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं."