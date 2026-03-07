ETV Bharat / state

भोपाल से 25 महिला सुपर बाइकर्स ने भरी रफ्तार, 7 दिन में तय करेंगी 1400 KM सफर

भोपाल से 25 महिला सुपर बाइकर्स ने भरी रफ्तार ( ETV BHARAT )

7 दिन की यह यात्रा भोपाल से शुरू होकर सांची, उदयगिरि, चंदेरी, शिवपुरी, कूनो, ग्वालियर, दतिया, ओरछा और खजुराहो जैसे ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी. इसके बाद यह बाइक ट्रेल 13 मार्च को फिर भोपाल में आकर समाप्त होगी.

अधिकारियों ने बताया कि एमपी टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से आयोजित इस पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ मध्यप्रदेश की समृद्ध विरासत और पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार करना है. ‘क्वींस आन द व्हील्स’ के पिछले दो संस्करणों को भी अच्छी सफलता मिली थी. इसी कड़ी में इस बार देशभर से आईं 25 महिला बाइकर्स भोपाल से खजुराहो तक प्रदेश के अलग-अलग पर्यटन स्थलों का अनुभव लेंगी.

बाइक राइडिंग से पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने की मुहिम (ETV BHARAT)

भोपाल : मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू हुई ‘क्वींस आन द व्हील्स’ बाइक ट्रेल का तीसरा संस्करण शनिवार को राजधानी भोपाल से रवाना हुआ. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस से 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाई. 07 दिन तक चलने वाली यह खास बाइक यात्रा करीब 1400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगी.

बाइक राइडर मधु हेलचल (ETV BHARAT)

इन महिलाओ के लिए बाइक राइडिंग चुनौती नहीं

भोपाल की महिला बाइक राइडर मयूरी सूर्यवंशी ने बताया "यह यात्रा मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को देशभर में पहचान दिलाने का शानदार अवसर है. हम 25 महिला राइडर्स प्रदेश के अलग-अलग हेरिटेज स्थलों का दौरा करेंगे और यहां की समृद्ध संस्कृति को पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करेंगे. महिला राइडर होने के नाते उन्हें कोई खास चुनौती महसूस नहीं होती." उन्होंने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और हेलमेट व सुरक्षा उपकरणों के साथ सुरक्षित राइड करने की अपील की.

महिला सुपर बाइकर्स भोपाल से रवाना (ETV BHARAT)

बाइक से तय किया 49 हजार किलोमीटर का सफर

पश्चिम बंगाल के चंदननगर से आई बाइक राइडर टीना ने बताया "वह 2019 से बाइकिंग कर रही हैं और अब लंबी दूरी की यात्राएं भी करने लगी हैं. उन्होंने अब तक अपनी बाइक से करीब 49 हजार किलोमीटर का सफर तय किया है. यह उनका मध्य प्रदेश में पहला अनुभव है और वह यहां की संस्कृति को करीब से समझना चाहती हैं. वह वापस जाकर लोगों को बताएंगी कि मध्य प्रदेश सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी सुरक्षित और स्वागत करने वाला प्रदेश है."

जुनून हो तो मौसम मायने नहीं रखता

नागपुर की मधु हेलचल, जो फिलहाल मुंबई में नौकरी करती हैं. इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आईं. उन्होंने बताया "इस लंबी यात्रा के लिए सभी राइडर्स ने अपनी बाइक्स की मेंटेनेंस के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयारी की है. जब किसी चीज के लिए जुनून हो तो गर्मी, ठंड या बारिश जैसी परिस्थितियां मायने नहीं रखतीं. मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका उत्साह और भी बढ़ गया है. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल सराहनीय है."