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मध्य प्रदेश में डेंटिस्ट के सभी क्लीनिक पर QR कोड, इसी से जानें डॉक्टर असली या नकली

मध्य प्रदेश के डेंटिस्ट को मिला सुरक्षा कवर, दो नई योजनाएं लांच. मरीज और डॉक्टर के बीच भरोसा बढ़ाने पर जोर. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

MadhyaPradesh QR codes dentist clinics
मध्य प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल का कार्यक्रम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 5:36 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई और प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा. ऐसे फर्जी डॉक्टर की पहचान के लिए मध्य प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल ने नया तरीका अपनाया है. काउंसिल ने एक ऐप लांच किया है, जिसमें सभी डेंटिस्ट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके बाद इससे जनरेट होने वाले क्यूआर कोड को अपनी क्लीनिक पर चिपकाना होगा. मरीज इसको स्कैन करते ही डॉक्टर की पहचान कर सकेगा.

इसके अलावा एप पर भी प्रदेश के सभी डॉक्टर की जानकारी उपलब्ध होगी. सांसद राजेश मिश्रा की मौजूदगी में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस एप सहित तीन योजनाओं को लॉच किया गया. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े.

मध्य प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला (ETV BHARAT)

15 हजार डॉक्टर्स को मिलेगा फायदा

मध्य प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला ने बताया " किसी डॉक्टर के नाम से फर्जी डॉक्टर के प्रैक्टिस करने की शिकायतें सामने आती हैं. इस ऐप की मदद से मरीज अपने डॉक्टर के बारे में जान सकेगा. ऐप की मदद से डॉक्टर की पूरी डिटेल पता चल सकेगी." उन्होंने डेंटिस्ट को सचेत किया "इस ऐप को सीधे डाउनलोड करने के बाद ही इसमें डिटेल भरें. कहीं से प्राप्त होने वाली लिंक का उपयोग न करें, ताकि सायबर फ्रॉड जैसी कोई घटना से बचा जा सके."

MadhyaPradesh QR codes dentist clinics
मध्य प्रदेश में डेंटिस्ट के क्लीनिक पर क्यूआर कोड (ETV BHARAT)

डेंटिस्ट के लिए दो और स्कीम लांच

कार्यक्रम में इस ऐप के अलावा दो अन्य योजनाओं को भी लांच किया गया है. इसमें सुश्रुत सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश भर के करीबन 15 हजार डेंस्टिट को 100 रुपए की राशि में 10 लाख तक का प्रोफेशनल इंडेम्निटी कवर का लाभ दिया जाएगा. इसमें मेडिको लीगल जैसे मामलों और व्यावसायिक जोखिमों को भी डेंटिस्ट को लाभ मिलेगा.

डेंटिस्ट को 3 लाख का दुर्घटना बीमा

कार्यक्रम में कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना भी लांच की गई. इसमें रजिस्टर्ड डेंस्टिस को 3 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं दिव्यांगता बीमा कवर का भी लाभ दिया जाएगा, ताकि विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल सके.

सांसद और डेंटिस्ट राजेश मिश्रा ने कहा "वित्तीय मामलों की वजह से डॉक्टरों की विश्वसनीयता कम हुई है. इस दिशा में हम सभी को काम करने की जरूरत है. चिकित्सा यानी विश्वास, हमें इस भरोसे को बढ़ाना चाहिए. इसके लिए मरीज का सिर्फ इलाज ही न करें, उससे भी जुडें. जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा, मरीज का विश्वास भी आप पर उतना ही बढ़ेगा. आज भले ही पब्लिसिटी के कई तरीके हो गए हो, लेकिन इसके बाद भी व्यक्तिगत संबंध ज्यादा मायने रखते हैं."

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