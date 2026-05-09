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कब्रिस्तान से अंडरग्राउंड मेट्रो के विरोध में उतरे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, फ्लाईओवर की मांग

भोपाल मेट्रो का काम तेज़ी से चल रहा है. निर्माण कार्य को लेकर विरोध भी हो रहा है. बड़ा बाग कब्रिस्तान के अंदर से मेट्रो लाइन निकालने के प्रस्ताव पर मुस्लिम समाज विरोध में उतर गया है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया "मेट्रो परियोजना में ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और अधिकारी भी उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं. क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा होनी चाहिए."

भोपाल : शहर के ऐतिहासिक माने जाने वाले बड़े बाग कब्रिस्तान क्षेत्र में प्रस्तावित मेट्रो निर्माण को लेकर सियासत भी गर्मा गई है. कांग्रेस विधयाक आरिफ मसूद ने निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा "इस इलाके में मेट्रो की बजाय फ्लाईओवर ज्यादा उपयोगी साबित होगा." कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर कहा "उनका काम ही इस प्रकार की बातें करना है."

धार्मिक आस्था और इतिहास से खिलवाड़ नहीं करें

आरिफ मसूद ने कहा "बड़ा बाग कब्रिस्तान केवल एक जमीन का हिस्सा नहीं, बल्कि शहर की धार्मिक आस्था, इतिहास और भावनाओं से जुड़ा स्थान है. ऐसे स्थानों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी समुदायों और संबंधित संस्थाओं को विश्वास में लेना जरूरी होता है." आरिफ मसूद ने दावा किया "लगातार आपत्तियों और सुझावों के बाद अब तक मेट्रो परियोजना की ड्राइंग में तीन बार बदलाव किया जा चुका है." उनका कहना है "इससे यह साफ है कि शुरुआती योजना में गंभीर खामियां थीं. परियोजना में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है और स्थानीय लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है."

भोपाल मेट्रो परियोजना (ETV BHARAT)

कब्रिस्तान की गरिमा से समझौता नहीं

आरिफ मसूद ने कहा "यदि प्रशासन और मेट्रो प्रबंधन पहले ही स्थानीय स्तर पर संवाद स्थापित करता तो विवाद की स्थिति नहीं बनती." उन्होंने मांग की "इस पूरे मामले में जिला प्रशासन, मेट्रो अधिकारियों, वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर समाधान निकाला जाए. कब्रिस्तान की अपनी धार्मिक और सामाजिक गरिमा होती है और किसी भी हाल में उसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए. लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए."

कांग्रेस विधायक कहा "यदि यही परियोजना किसी श्मशान घाट के नीचे से गुजरती तो लोगों की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बयान दोनों अलग होते. इसलिए प्रशासन को इस मामले में संतुलित और संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए."