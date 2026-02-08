ETV Bharat / state

'अरेरा कॉलोनी की शांति लौटाओ, मंदिर के पास से शराब दुकान हटाओ', महिलाओं ने खोला मोर्चा

भोपाल में मंदिर के पास खुली शराब की दुकान के खिलाफ विरोध ( ETV Bharat )

भोपाल में कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां सरकार ने शराब की दुकान खोलने का ठेका ऐसे स्थानों पर दे दिया हैं, जहां धार्मिक स्थल और स्कूल, कॉलेज और अस्पताल मौजूद हैं. जिसका समय-समय पर विरोध भी देखने को मिलता है. रविवार को अरेरा कॉलोनी में आर्य समाज मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खुल गई. जिसका लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं.

भोपाल: राजधानी भोपाल की पॉश अरेरा कॉलोनी में धार्मिक स्थल के पास अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया. रविवार को स्थानीय लोगों ने दुकान के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के पास संचालित शराब की दुकान को तत्काल हटाने की मांग की. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि आर्य समाज मंदिर से महज करीब 50 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खोला गया है जो ठीक नहीं है. इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है.

भोपाल में मंदिर के पास शराब की दुकान खुलने को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

शाम में लगता है शराबियों का जमावड़ा

स्थानीय निवासी सरोज लता ने बताया कि "मंदिर के पास संचालित शराब दुकान को फौरन हटाया जाए. आर्य समाज मंदिर से महज करीब 50 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खोला गया है, जो धार्मिक स्थल की गरिमा और सामाजिक माहौल के पूरी तरह खिलाफ है. शराब दुकान खुलने के कारण क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मंदिर और आसपास जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."

भोपाल में आर्य समाज मंदिर के बगल में खुली शराब की दुकान (ETV Bharat)

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि "मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, इसके साथ ही धार्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है. हम लोग लंबे समय से शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में कई बार प्रशासन और आबकारी विभाग को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई."

प्रशासन की अनदेखी से नाराज लोगों ने अब सड़क पर उतरकर विरोध शुरू किया है. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने शराब ठेका हटाने के समर्थन में नारेबाजी की. मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने आर्य समाज मंदिर पहुंचकर अपना समर्थन दिया.