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मध्य प्रदेश में प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों को लाखों का नुकसान, कर्मचारी संघ ने उठाए सवाल

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा, "दिसंबर 2019 में जारी आदेश के बाद कर्मचारी चयन मंडल से चयनित नए कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि 2 से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई. इस दौरान पहले वर्ष में 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत वेतन दिया जाता है. चौथे वर्ष से उन्हें पूर्ण यानी 100 प्रतिशत वेतन मिलता है."

संघ ने इसे लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती कर्मचारियों के बीच वेतन में असमानता बताते हुए तत्काल नियम बदलने की मांग की है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती होकर दिसंबर 2019 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. संघ का दावा है कि 3 साल की परिवीक्षा अवधि और इस दौरान 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने के नियम से कर्मचारियों को 3 साल में करीब 1.74 लाख से 4.07 लाख रुपए तक का आर्थिक नुकसान हो रहा है.

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल (MADHYA PRADESH EMPLOYEES UNION)

उमाशंकर तिवारी के मुताबिक, "इससे समान सरकारी सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर बड़ा अंतर पैदा हो रहा है. उनका कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती कर्मचारियों को 3 साल तक कम वेतन मिलता है, जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष है और इसके बाद उन्हें पूर्ण वेतन दिया जाता है."

हाईकोर्ट के आदेश का हवाला

कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ के 6 जनवरी 2026 और 8 सितंबर 2026 के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि इन आदेशों के बाद भी सरकार ने अब तक आवश्यक कदम नहीं उठाया है. संघ का दावा है कि जनवरी में दिए गए आदेश को करीब 8 महीने बीतने के बावजूद दिसंबर 2019 के आदेश को निरस्त करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

2019 के आदेश को निरस्त करने की मांग

उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की है, "हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में 12 दिसंबर 2019 के आदेश को निरस्त किया जाए. इसके साथ ही चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पहले की तरह 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि लागू की जाए."

संघ का कहना है कि नियम में बदलाव होने से दिसंबर 2019 के बाद सेवा में आए हजारों कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. संगठन ने सरकार से इस वेतन असमानता को दूर कर कर्मचारियों को राहत देने के लिए जल्द आदेश जारी करने की मांग की है.