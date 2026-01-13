ETV Bharat / state

प्रिया मेहरा को दोस्त तुषार ने पीटा और छत से उठाकर नीचे फेंका, पुलिस ने खोला राज

भोपाल: चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय छात्रा प्रिया मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. फरार आरोपी तुषार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिछले 5 दिनों से भोपाल के बाहर फरारी काट रहा था और ट्रेन के जरिए वापस लौटने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान पुलिस ने ट्रैक कर उसे भोपाल से ही दबोच लिया.

बताते चलें 7 जनवरी को भोपाल के चुनाभाट्टी इलाके से एक सनसनी कैसे घटना सामना आई थी. जहां पर बीए की छात्रा की छत से गिरकर संदिग्ध मौत हो गयी थी. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया था. जांच में सामने आया है कि आरोपी तुषार ने पहले प्रिया के साथ बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद उसे घर की छत से नीचे फेंक दिया था. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि

एसीपी अक्षय चौधरी के मुताबिक "चूनाभट्टी इलाके की पालिका सोसायटी से एक युवती को गंभीर हालत में जेपी अस्पताल लाया गया था. हैरानी की बात यह रही कि जो युवक उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, वही इस पूरे मामले में संदेही निकला. डॉक्टरों ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया था. शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं. रिपोर्ट में मौत का कारण मारपीट के बाद ऊंचाई से गिरना बताया गया है. फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत का कारण पूरी तरह से स्पष्ट हो सके."