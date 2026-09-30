NABH के विरोध में उतरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 1 अक्टूबर से लागू हो रही सरकार की नई शर्त
आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी रोकने शासन ने निजी हॉस्पिटल पर एनएबीएच की शर्त की लागू. प्राइवेट एसोसिएशन कर रहा विरोध. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 5:19 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना में एक अक्टूबर से होने जा रहे बदलाव के पहले ही निजी हॉस्पिटल प्रबंधन और शासन के बीच घमासान मचा हुआ है. योजना में गड़बड़ी रोकने शासन ने निजी हॉस्पिटल पर एनएबीएच (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर) की शर्त लगा दी है.
आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले हॉस्पिटल अब इसके विरोध में मैदान में उतर आए हैं. हॉस्पिटल संचालकों के मुताबिक इससे सिर्फ हॉस्पिटल पर बोझ बढ़ गया है, जबकि गलत करने वाले इसके बाद भी नहीं रूक रहे. संचालकों के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत निजी हॉस्पिटल का करोड़ों का भुगतान रोककर रखा गया है. प्रदेश भर में रोकी गई राशि करीबन 800 करोड़ रुपए है.
एक निर्णय से गहराया विवाद
मध्य प्रदेश शासन के आयुष्मान योजना में एक बदलाव से विवाद गहरा गया है. राज्य सरकार ने प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े निजी अस्पतालों की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए हाल ही में एक नई व्यवस्था लागू कर दी है. एक अक्टूबर से प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले निजी हॉस्पिटल के लिए एनएबीएच यानि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर के सर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है.
प्रदेश में इस योजना के तहत करीबन 816 हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं. इनमें 50 फीसदी निजी हॉस्पिटल सिर्फ इन 4 शहरों में ही हैं. माना जा रहा है कि एनएबीएच अनिवार्य किए जाने के बाद कई छोटे हॉस्पिटल इस योजना से ही बाहर हो जाएंगे. हालांकि प्रदेश के निजी हॉस्पिटल्स को राज्य शासन पहले ही 6 माह की मोहलत दे चुकी है. पूर्व में यह बदलाव एक अप्रैल से लागू होना था लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इसे अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था.
आखिर क्यों हो रहा एनएबीएच का विरोध
यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ विशाल सिंह बघेल कहते हैं, "एनएबीएच के मानकों के साथ स्टॉफ, निर्धारित बेड संख्या के हिसाब से अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ते हैं. रिकॉर्ड मेंटेनेट आदि करने पर ही हर माह का करीबन 5 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा. इससे छोटे हॉस्पिटल के लिए संचालन करना ही मुश्किल हो जाएगा. हॉस्पिटल में उपयोग में आने वाले सामान की कीमतें काफी बढ़ गई है, लेकिन आयुष्मान के पैकेज में बढ़ोत्तरी नहीं है. इस सबका असर निजी हॉस्पिटल पर पड़ रहा है."
उन्होंने कहा, "जिस उद्देश्य के साथ इसे लागू किया गया, वह इससे पूरा ही नहीं हो रहा. अधिकारियों ने दावा किया कि फुल एनएबीएच की वजह से आयुष्मान भारत में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फुल एनएबीएच करने वाले भी आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े में पकड़े जा चुके हैं. शासन दावा करता है कि फुल एनएबीएच लागू करने से हॉस्पिटल में इलाज की क्वालिटी में सुधार आता है. इस लिहाज से तो इसे सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में ही इसे लागू किया जाना चाहिए. आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इसे लागू क्यों किया जा रहा है."
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'आयुष्मान की 800 करोड़ की राशि रोकी'
प्रदेश अध्यक्ष डॉ विशाल सिंह बघेल के मुताबिक, "आयुष्मान योजना का भुगतान बड़ी समस्या बना हुआ है. 2022 से अभी तक का प्रदेश भर में प्राइवेट हॉस्पिटल का करीबन 800 करोड़ का भुगतान बाकी है. आयुष्मान योजना का ज्यादातर भुगतान मेडिकल कॉलेजों में जा रहा है लेकिन जिनका पैसा रोका गया है. वह हम जैसे छोटे हॉस्पिटल हैं. पैसा रोके जाने से अब हॉस्पिटल संचालन भी मुश्किल हो रहा है. हॉस्पिटल बंद करने की नौबत आ रही है. आयुष्मान से इलाज करने वाले लगभग सभी हॉस्पिटल का पैसा रूका हुआ है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा, पुराना भुगतान भी अभी तक नहीं हो सका है."