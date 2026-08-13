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हमीदिया अस्पताल से बंदी ने हथकड़ी समेत लगाई दौड़, जेल प्रहरी ने किया पीछा तो फेंक दी चप्पलें

कोहेफिजा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह ठाकुर के मुताबिक, "टीटी नगर पुलिस ने सोहेल खान को धारा 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा था. जेल में बंद आरोपी को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल लाया गया था. अस्पताल में उसकी सुरक्षा के लिए प्रहरी तैनात था. इसी दौरान आरोपी ने प्रहरी के साथ मारपीट की और हथकड़ी समेत मौके से फरार हो गया. आरोपी के अस्पताल से भागने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. फुटेज सामने आने के बाद पुलिस और जेल प्रशासन ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी."

भोपाल: राजधानी में जेल से हमीदिया अस्पताल लाया गया बंदी जेल प्रहरी को धक्का देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया. अस्पताल से भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मानसिक स्थिति को देखते हुए बंदी को जेल से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था.

जेल प्रहरी ने किया पीछा तो फेंक दी चप्पलें (Etv Bharat)

'मानसिक स्थिति को देखते हुए भेजा था अस्पताल'

थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया, "आरोपी के जेल पहुंचने के बाद से ही उसका व्यवहार संदिग्ध बताया जा रहा था. वह जेल में अन्य बंदियों के साथ भी आक्रामक व्यवहार कर रहा था. उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने गुरुवार सुबह उपचार के लिए उसे हमीदिया अस्पताल भेजा था."

बंदी के भागने का वीडियो आया सामने

हमीदिया अस्पताल से बंदी सोहेल खान के भागने का वीडियो सामने आया है. जिस वक्त बंदी भागा उस दौरान हमीदिया अस्पताल के मनोचिकित्सक वार्ड में मरीजों की भीड़ लगी हुई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि इन्हीं के साथ प्रहरी और आरोपी सोहेल खान भी लाइन में लगा है. इसी बीच आरोपी नीचे झुकता है और हथकड़ी निकालने की कोशिश करता है और इसके बाद चप्पलों को हाथों में रखता है और दौड़ लगा देता है.

वार्ड से भागते वक्त दरवाजा भी बंद कर देता है, ताकि उसे भागने का मौका मिले. इस बीच जेल प्रहरी ने भी दौड़ लगाई लेकिन आरोपी तेजी से भाग निकला, भागते वक्त चप्पलों को भी फेंकता नजर आ रहा है. वहीं अस्पताल के बाहर तैनात गार्ड भी सुस्त रफ्तार से भागते नजर आ रहे हैं.

'तलाश में जुटी पुलिस और जेल प्रशासन की टीम '

कोहेफिजा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह ठाकुर के मुताबिक, "जेल प्रशासन ने बंदी के फरार होने की सूचना दी है. पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ आसपास के इलाकों में भी तलाश कर रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और जेल प्रशासन की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."