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'मिट्टी खोद लूंगा, रिक्शा चलाऊंगा पर नौकरी नहीं करूंगा', प्रहलाद पटेल ने बताया क्यों ठुकराया था DSP का पद

भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में नवागत जनपद पंचायत सीईओ और विकासखंड अधिकारियों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के समापन समारोह में मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह प्रसंग साझा किया. उन्होंने बताया कि "जब उन्होंने पीएससी की परीक्षा दी थी, तब वे डीएसपी पद के लिए लिखित परीक्षा में सफल हो गए थे. उस समय उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज थे. सरकार की ओर से संदेश मिला कि यदि वे नौकरी स्वीकार कर लेते हैं तो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे."

भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने संघर्ष के दिनों का एक रोचक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पीएससी की परीक्षा पास कर डीएसपी बनने का अवसर मिलने के बावजूद सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की. उस समय उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उन्हें नौकरी करने के लिए मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भी दिया था.

अर्जुन सिंह ने की थी प्रहलाद के पिता से बात

मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि "उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे. उन्होंने उनके पिता को फोन कर कहा था कि यदि प्रहलाद पटेल नौकरी कर लें तो सरकार सभी मुकदमे वापस ले सकती है. लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वे सरकारी नौकरी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय तय कर लिया था कि जरूरत पड़ी तो मिट्टी खोद लेंगे या रिक्शा चला लेंगे, लेकिन नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे."

मंत्री प्रहलाद पटेल ने समापन समारोह में साझा किया संघर्ष का किस्सा (ETV Bharat)

मानसिकता बदलने की जरूरत पर दिया जोर

मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में समाज में बढ़ती स्वार्थी मानसिकता पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि "अक्सर देखा जाता है कि एक मजदूर से यदि साल में एक दिन की मजदूरी मांगी जाए तो वह बिना संकोच दे देता है, लेकिन जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है वे थोड़ी सी आर्थिक हिस्सेदारी देने में भी हिचकिचाते हैं. यह मानसिकता समाज के लिए ठीक नहीं है और इसे बदलने की जरूरत है."

अधिकारियों को दिया लक्ष्य आधारित काम का संदेश (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "कई लोग यह मानते हैं कि सरकारी अधिकारी का काम केवल नियमों के भीतर रहकर काम करना है, लेकिन वे इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. अधिकारियों को समाज के प्रति संवेदनशील होकर काम करना चाहिए और सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए."

अधिकारियों को दिया लक्ष्य आधारित काम का संदेश

मंत्री प्रहलाद पटेल ने नवनियुक्त जनपद सीईओ और विकासखंड अधिकारियों से कहा कि "आने वाले 3 वर्षों में ऐसा काम करें, जिससे उन्हें खुद संतुष्टि महसूस हो. ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी ब्लाक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके निर्णयों का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ता है."

उन्होंने कहा कि "योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समन्वय, संवाद और स्पष्ट लक्ष्य बेहद जरूरी है. अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को नेतृत्व की तरह निभाना चाहिए. मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 88 ट्राइबल ब्लाक हैं और अधिकांश नवनियुक्त अधिकारियों को इन क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी गई है."