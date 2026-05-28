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इंसानियत शर्मसार, असंवेदनशीलता की हदें पार, भोपाल के हमीदिया में खुलेआम पोस्टमॉर्टम

मॉर्च्युरी के मुख्य रास्ते में स्ट्रेचर पर खुले आम शव से चीरफाड़, जवाब मिला- वो लावारिस है. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

HAMIDIA HOSPITAL OPEN POSTMORTEM
मार्च्युरी के मुख्य रास्ते में पोस्टमॉर्टम (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्यप्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया से एक बार फिर असंवेदनशीलता और बदइंतजामी का मामला सामने आया है. यहां अस्पताल परिसर में मॉर्च्युरी के मुख्य रास्ते पर ही खुले में पोस्टमॉर्टम करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ये पोस्टमॉर्टम खुले में उस जगह किया गया, जहां आम लोगों और मरीजों के परिजनों की आवाजाही रहती है. वहां, बिना किसी पर्दे या शेड के एक 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के शव का खुलेआम पोस्टमॉर्टम कर दिया गया.

मॉर्च्युरी के मुख्य रास्ते में पोस्टमॉर्टम

इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन से लेकर मानवाधिकारों तक पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ​यह खौफनाक और हैरान करने वाला मंजर बुधवार 27 मई को हमीदिया अस्पताल में देखने को मिला. जहां बजरिया थाना क्षेत्र से पुलिस एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए लाई थी. शव को एम्बुलेंस से उतारकर मॉर्च्युरी के अंदर ले जाने के बजाय, डाक्टरों ने उसे मुख्य रास्ते पर ही स्ट्रेचर पर रख दिया.

Postmortem in open hamidia hospital
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में खुले में पोस्टमॉर्टम (Etv Bharat)

खुले आम चीरफाड़ और शव की सिलाई, दहशत में आए लोग

इसके बाद बिना किसी निजता या गरिमा का ध्यान रखे खुले आसमान के नीचे ही शव की चीर-फाड़ शुरू कर दी गई. हद तो तब हो गई जब पोस्टमॉर्टम के बाद दो कर्मचारी करीब आधे घंटे तक बिना शव की सिलाई करते रहे. शव से उठ रही दुर्गंध के कारण वहां मौजूद मरीजों के परिजन दहशत में भागते नजर आए.

​जिम्मेदारों के विरोधाभासी और गैर-जिम्मेदाराना बयान

​जब इस गंभीर लापरवाही को लेकर कर्मचारियों से सवाल पूछा गया तो उनका बेहद असंवेदनशील जवाब था कि ''शव लावारिस है, इसलिए इसका किसी से कोई लेना-देना नहीं है.'' वहीं, गांधी मेडिकल कालेज के फॉरेंसिक विभाग के एचओडी डॉ. आशीष जैन ने मामले को दबाने की कोशिश करते हुए दावा किया, '' खुले एरिया में केवल शवों की सफाई या कीड़े हटाने का काम किया जाता है.'' हालांकि, सामने आया वीडियो उनके दावों की पोल खोलता है, जिसमें डाक्टर सीधे स्ट्रेचर पर ही पोस्टमॉर्टम करते साफ दिखाई दे रहे हैं.

अधीक्षक की चेतावनी, होगी सख्त कार्रवाई

​मामला तूल पकड़ने पर हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट किया, '' पोस्टमॉर्टम हाउस के अंदर ही पीएम करने और शव की सिलाई करने का कड़ा नियम है.'' उन्होंने कहा कि मॉर्च्युरी के बाहर खुले में ऐसा करने की कोई जानकारी उन्हें नहीं थी. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमॉर्टम को लेकर मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश भी यह साफ कहते हैं कि महामारी या आपदा जैसी असाधारण स्थिति को छोड़कर, किसी भी हाल में शव की गोपनीयता और गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता.

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पोस्टमॉर्टम के नियम और फॉरेंसिक SOP

  1. पोस्टमॉर्टम केवल अधिकृत मॉर्च्युरी या सेंटर के अंदर बंद कमरे में ही होना अनिवार्य है.
  2. सामान्य और डिकंपोज हो चुके शवों के लिए अलग-अलग कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए.
  3. ​पोस्टमॉर्टम रूम में उचित वेंटिलेशन, पर्याप्त रोशनी और पानी का प्रबंध जरूरी है.
  4. पूरी प्रक्रिया के दौरान बाहरी या आम लोगों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित होनी चाहिए.

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