वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में पूजा करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, 10 जनवरी से होगा आयोजन

वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में पूजा करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व ( Sports Authority of India )

किसान परिवार में जन्मी 23 वर्षीय पूजा की कहानी संघर्ष, समर्पण और सफलता की प्रेरणादायक मिसाल है. एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंचने वाली पूजा आज देश की उभरती हुई शीर्ष एथलीटों में शामिल हैं. अपने अनुभव साझा करते हुए पूजा कहती हैं कि "जब उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक जीता, तो उनके गांव के लोगों ने अपने बच्चों को खेलों की ओर प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया. यह क्षण उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक बना.

भोपाल : नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रहीं मिडल-डिस्टेंस रनर पूजा ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स जगत में खास पहचान बनाई है. अब वह 10 जनवरी से अमेरिका में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पूजा रिले इवेंट में हिस्सा लेंगी, जो उनके करियर का पहला रिले अनुभव होगा.

पूजा ने बताया कि उनके खेल की शुरुआत हॉकी से हुई. उन्होंने एसटीसी बादल में हॉकी खेलते हुए शारीरिक अनुशासन और फिटनेस को बनाया. वर्ष 2017 में उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण या दीर्घकालिक योजना के एथलेटिक्स खिलाड़ियों के साथ दौड़ना शुरू किया. इस दौरान उनकी सहनशक्ति और गति ने कोच सौरभ यादव का ध्यान खींचा. कोच सौरभ यादव ने पूजा की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पूरी तरह एथलेटिक्स अपनाने के लिए प्रेरित किया."

पूजा रिले इवेंट में लेंगी हिस्सा (Sports Authority of India)

साल 2019 में मिली पूजा को पहचान

पूजा की कड़ी मेहनत का परिणाम साल 2019 में सामने आया, जब पूजा ने हॉगकांग में आयोजित थर्ड एसियन यूथ एथलेटिकस चैंपियनशिप में 800 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक हासिल किया. इस सफलता ने उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की मजबूत नींव रखी. वर्ष 2023 में पूजा को देश के प्रमुख हाई-परफॉर्मेंस प्रशिक्षण केंद्र एसएअई एनसीओई भोपाल में शामिल किया गया. यहां उन्हें विश्वस्तरीय सुविधाएं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, प्रतियोगिता का अनुभव और बेहतर रिकवरी सपोर्ट मिला, जिससे उनके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ.

साल 2025 रहा स्वर्णिम काल

साल 2025 पूजा के करियर का स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ. इस दौरान उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते और व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया. 2025 में पूजा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चौंपियनशिप, टोक्यो में हीट क्वालीफाई कर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. ताइवान एथलेटिक्स ओपन में उन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर में डबल गोल्ड जीतकर चौम्पियनशिप रिकॉर्ड बनाया. एशियन एथलेटिक्स चौंपियनशिप, दक्षिण कोरिया में उन्होंने 800 मीटर में ब्रॉन्ज और 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया. इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज़ मीट (इंडियन ओपन) में 1500 मीटर में गोल्ड जीता. राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके नाम लगभग 20 पदक दर्ज हैं.