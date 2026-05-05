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तमिलनाडु में TVK युग के आगाज में भोपाल कनेक्शन!, विजय थलापति की जीत में ऐसे था योगदान

तमिलनाडु में TVK की जीत में भोपाल के कपिल साहू का रोल, विजय को विजय दिलाने में उनकी पॉलिटिकल एडवाइजरी फर्म कर रही थी काम.

Tamil Nadu TVK victory strategist
विजय थलापति को जीत दिलाने में भोपाल के कपिल साहू का अहम रोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: पांच राज्यों के चुनाव में तमिलनाडु में 2 साल पुरानी विजय थलापति की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने सभी को चौंकाया है. पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर पार्टी ने 234 सीटों में से 108 पर विजय हासिल की है. विजय थलापति की जीत के बाद भोपाल के कपिल साहू की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने विजय थलापति के चुनाव की रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है. वे उनकी जीत के रणनीतिकार रहे हैं. विजय थलापति के समर्थक बड़ी संख्या में थे, लेकिन उन समर्थकों को राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में बदलने और उन्हें संगठित करने का काम कपिल साहू ने किया है.

आई-पैक से भी जुड़े रहे हैं कपिल साहू

विजय थलापति टीवीके के गठन के समय से ही प्रशांत किशोर से जुड़े रहे. पार्टी के स्थापना दिवस साल 26 फरवरी 2025 को प्रशांत किशोर उनकी रैली में भी शामिल हुए थे. शुरूआत में प्रशांत किशोर ने विजय की पार्टी को धार देने का काम किया, लेकिन जब वे खुद बिहार चुनाव में उतरे, तो उन्होंने सलाहकार की भूमिका से खुद को अलग कर लिया. इसके बाद कभी प्रशांत किशोर की संस्था आई पैक (I-PAC) से जुड़े रहे कपिल साहू उनकी पार्टी से जुड़े.

कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं कपिल

कपिल भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं. कानून की पढ़ाई के बाद उन्होंने डेटा व ग्राउंड मैनेजमेंट में करियर का रास्ता चुना. प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की 12 सदस्यीय पॉलिटिकल एडवाइजरी फर्म बनाई. उनकी फर्म आम आदमी पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसी कई पार्टियों को सलाह दे चुकी है. प्रशांत किशोर के अलग होने के बाद कपिल साहू टीवीके से जुड़े.

'समर्थकों को संगठित कर कार्यकर्ता के रूप में बदला'

कपिल साहू बताते हैं कि "पार्टी के स्थापना के बाद सबसे कठिन दौर उस वक्त आया, जब भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई. इसके बाद तय किया गया कि सीधे पीड़ितों तक पहुंचा जाए. इसका पॉजिटिव असर दिखाई दिया. बतौर एक्टर लंबा और सफल करियर की वजह से विजय थलापति के प्रशंसकों की कमी नहीं थी, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों को संगठित करने और कार्यकर्ता के रूप में बदलने का काम किया है.

स्थानीय संस्कृति को कैंपेन से जोड़ा

कपिल कहते हैं कि "मैं बिहार, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में करीब 10 साल काम कर चुका था, लेकिन तमिलनाडु मेरे लिए अलग राज्य था. यहां के माहौल को समझने के लिए जमीनी स्तर से जुड़ी समस्याओं को जानने का प्रयास किया. टीवीके के जरिए स्थानीय लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी. इसके आधार पर ही रणनीति तैयार की गई.

टीवीके के पूरे कैंपेन को स्थानीय संस्कृति से जोड़ा. तमिलनाडु की कोलम यानी रंगोली परंपरा रही है. हमने इस रंगोली को अपनी कैंपेन से जोड़ा और विजय थलापति से अपील कराई कि अपना समर्थन जताने के लिए घर के बाहर कोलम बनाएं. इसके जरिए महिलाओं से सीधा कनेक्ट बनाने में मदद मिली.

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