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देर रात फौज की तरह भोपाल की सड़कों पर उतरी पुलिस, तेज बारिश के बीच अचानक चेकिंग

भोपाल में देर रात फौज की तरह सड़कों पर उतरी पुलिस ( Etv Bharat )

अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया. पुलिस फोर्स को सड़कों पर देख राहगीरों को पहले लगा कि कोई घटना घट गई है लेकिन जल्द ही पूरा माजरा समझ आ गया.

भोपाल के कई थाना क्षेत्रों में चेकिंग के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात (Etv Bharat)

भोपाल : मंगलवार देर रात भोपाल में अचानक पुलिस फौज की तरह भारी तादाद में सड़कों पर नजर आई. इसके बाद बारिश के बीच हर वाहन को रुकवाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. दरअसल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है. लगातार सामने आ रही लूट, चाकूबाजी, हत्या और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं ने पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यही वजह है कि अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है.

हर वाहन की हुई जांच, संदिग्ध लोगों से पूछताछ

भोपाल में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अब मैदान मे उतर गई है. देर रात चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेड्स लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की गई. देर रात बिना वजह घूमने वाले युवकों, संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी पहचान, दस्तावेज और गतिविधियों की बारीकी से जांच की गई.

हर वाहन को पुलिस ने किया चेक (Etv Bharat)

कमला पार्क क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात

राजधानी के कमला पार्क क्षेत्र में पुलिस का विशेष रूप से सख्त पहरा देखने को मिला. यहां चार पहिया वाहनों की गहन तलाशी ली गई. भारी पुलिस फोर्स ने यहां वाहन चालकों से आवश्यक दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ वाहनों की डिक्की और केबिन की भी तलाशी ली, जिससे किसी भी तरह के अवैध हथियार, मादक पदार्थ या संदिग्ध सामग्री की तस्करी पर रोक लगाई जा सके.

देर रात शहरभर में चला व्यापक चेकिंग अभियान (Etv Bharat)

मांगलवारा थाना प्रभारी अजय सोनी और टीलाजमालपुरा थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय ने बताया, '' शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय कायम करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया. देर रात तक शहर के अलग-अलग इलाकों में चेकिंग जारी रही और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई.''

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पुलिस का कहना है कि राजधानी में इस तरह के सघन चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, जिससे अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।