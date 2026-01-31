सायबर ठगी से बचने को भोपाल पुलिस ने जारी स्पेशल एडवाइडरी, क्या करें और क्या नहीं
भोपाल पुलिस ने सायबर फ्रॉड करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया. ये युवक बैंक खाते किराये पर लेते और सायबर ठगों को बेचते थे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 1:21 PM IST
भोपाल : भोपाल सायबर क्राइम की टीम ने ठग गिरोह के दो बदमाशों को मंदसौर से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर करीब 10 लाख रुपये की ठगी की है. आरोपी फर्जी और किराए के बैंक खाते खुलवाकर सायबर ठगों को बेचने का काम भी करते थे. इन्हीं खातों के जरिए देश के कई राज्यों में लोगों से ऑनलाइन ठगी की गई है. दोनों आरोपियों को मंदसौर के भावगढ़ से दबोचा गया है.
पीड़ित ने 2 साल पहले की थी शिकायत
मिसरौद निवासी एक युवक ने 4 अगस्त 2024 को सायबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया उन्हें फर्जी स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश करने और कई गुना लाभ दिलाने का झांसा दिया गया. लालच में फंसकर उसने करीब 10 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. ठगी का अहसास होने पर उन्होंने पुलिस की शरण ली. शिकायत के बाद सायबर क्राइम टीम ने तकनीकी एनालिसिस, बैंक खातों के विवरण और मोबाइल नंबरों की जांच की.
आरोपियों पर बैंक खाते बेचने का आरोप
एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया "भोपाल पुलिस ने जांच में मंदसौर कनेक्शन पाया. इसके बाद पुलिस टीम ने ग्राम भावगढ़ में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान गुलशेर खान और रजनीश बारेठ के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी जब्त किए हैं. जांच में पता चला है कि इनके द्वारा बेचे गए खातों से देश के अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी की गई है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है."
ठगी से बचने के लिए बरतें ये सावधानियां
भोपाल पुलिस ने सायबर ठगी से बचने के लिए स्पेशल एडवायजरी जारी की है.
टास्क के लालच से बचें : यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, इंस्टा पेज लाइक करने या रेटिंग देने के बदले पैसे देने वाली योजनाएं 100% धोखाधड़ी की हैं. शुरुआत में ये जालसाज 50-100 रुपये भेजकर आपका भरोसा जीतते हैं और फिर बड़े निवेश के नाम पर लाखों रुपये ठगते हैं.
फर्जी बैलेंस से रहें सावधान : ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप पर दिखने वाला आपका प्रॉफिट केवल एक डिजिटल भ्रम होता है. उसे निकालने के लिए आपसे टैक्स या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर और राशि मांगी जाती है.
गोपनीय जानकारी साझा न करें : बैंक या केवाईसी के नाम पर आने वाले कॉल पर कभी भी अपना ओटीपी (OTP), सीवीवी (CVV), पासवर्ड या पिन न बताएं. बैंक कभी फोन पर ऐसी जानकारी नहीं मांगता.
रिमोट एक्सेस ऐप्स से दूरी : अपने मोबाइल में बिना जरूरत AnyDesk या TeamViewer जैसे ऐप्स न रखें. इनके जरिए ठग आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं.
व्हाट्सएप वीडियो कॉल में चेहरा न दिखाएं : व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को रिसीव न करें और न ही तुरंत अपना चेहरा दिखाएं, क्योंकि इससे 'सेक्स्टॉर्शन' (ब्लैकमेलिंग) का खतरा रहता है.