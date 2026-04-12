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य़ूपी के एटा में कार हादसे का शिकार हुई भोपाल पुलिस की SOG टीम, 4 घायल

हादसे में चार पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनके नाम कांस्टेबल सुरजीत उर्फ सूरज (32), अजीत, आनंद पांडे (32) और मोहम्मद इमरान खान (35) है. इनमें से कांस्टेबल अजीत की हालत नाजुक बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, भोपाल पुलिस की टीम किसी आपराधिक मामले में दबिश देने के लिए एटा आई हुई थी. इसी दौरान चांदपुर के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार सभी पुलिसकर्मी घायल हो गए. गाड़ी का अगला हिस्सा भी पूरी तरह डेमेज हो गया.

एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) टीम की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई. यह हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास हुआ, जहां पुलिस की इनोवा कार सामने चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई.

घटना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस और राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. चिकित्सकों ने अजीत की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर यह दुर्घटना तेज रफ्तार और अचानक सामने आए वाहन की वजह से होना बताया जा रहा है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाने में अहम भूमिका निभाई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इस संबंध में एएसपी श्वेताभ पाण्डेय का कहना है कि भोपाल पुलिस की एसओजी किसी मामले में दबिश के लिए जिले के जैथरा इलाके में आयी थी जहां यह हादसा हुआ है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. घटना की जानकारी भोपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गयी है.