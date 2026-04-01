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भोपाल पुलिस ने आसिफ बम का किया शॉर्ट एनकांउटर, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद एक्शन

भोपाल के अशोका गार्डन में हुई हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन. सीएम हाउस का घेराव करने के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज.

BHOPAL POLICE SHORT ENCOUNTER
भोपाल पुलिस ने आसिफ बम का किया शॉर्ट एनकांउटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 3:09 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: राजधानी के चर्चित होटल संचालक विजय मेवाड़ा हत्याकांड के मुख्य फरार आरोपी आसिफ उर्फ बम को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. उसका हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

इधर इस शार्ट एनकाउंटर से कुछ देर पहले विजय मेवाड़ की हत्या के विरोध में बुधवार को हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतरे थे. सकल हिंदू समाज के आह्वान पर हिंदू उत्सव समिति, बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री निवास से महज 100 मीटर दूर पॉलिटेक्निक चौराहे तक पहुंच गए. यहां भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा था और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. पुलिस ने हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया.

भोपाल पुलिस ने किया शॉर्ट एनकाउंटर (ETV Bharat)

विजय मेवाड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

विजय मेवाड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आसिफ बम को पुलिस ने दबोच लिया. रातीबड़ इलाके में उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ. आसिफ पर पुलिस ने 30 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था.

शॉर्ट एनकाउंटर पर पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि "दोपहर लगभग 12:15 बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. रातीबड़ इलाके से जब पुलिस उसको लेकर थाने आ रही थी तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मार दी. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है."

BHOPAL POLICE ARRESTED ASIF BAM
भोपाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat)

हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

भोपाल में हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के उग्र होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. 3 दिन पहले प्रभात चौराहे पर बदमाश आसिफ बम ने चाकू घोंपकर विजय मेवाड़ा की हत्या कर दी थी. हत्या के विरोध में हिंदू संगठन ने थाने का घेराव भी किया था.

बुधवार को एक बार फिर हिंदू संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास घेरने का ऐलान किया था. रोशनपुरा चौराहे से रैली निकाली लेकिन पुलिस ने बेरीकेड्स लगाकर रोक दिया जिसे कार्यकर्त्ता उग्र हो गए. कार्यकर्ताओं ने बेरीकेड्स तोड़ दिए और पॉलिटेक्निक चौराहे तक पहुंच गए. पुलिस प्रशासन ने पहले से ही चारों ओर के रास्तों को बंद कर दिया था और किसी को भी मुख्यमंत्री निवास की ओर जाने की अनुमति नहीं थी. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया और उग्र होते कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. जिससे चारों ओर भगदड़ मच गई.

हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

'हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले'

हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि "लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं. धर्म विशेष के लोग हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं और कई युवाओं को इसी तरह मौत के घाट उतारा जा रहा है. अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विजय मेवाड़ की हत्या के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर हिंदू उत्सव समिति, बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया था."

चाकू मारकर की थी विजय मेवाड़ की हत्या

29 मार्च की रात अशोका गार्डन क्षेत्र में प्रभात पेट्रोल पंप के पास विजय मेवाड़ा का कुछ लोगों से विवाद हो गया था. मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने धारदार हथियार से विजय पर हमला कर दिया था. पेट और सीने पर कई वार किए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत उसे हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

सोमवार सुबह गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने सुभाष कॉलोनी में चक्काजाम कर दिया था. पुलिस की समझाइश के बाद करीब आधे घंटे में जाम खुला. इस दौरान परिजन का पुलिस से विवाद भी हुआ. वारदात के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आसिफ फरार चल रहा था. जिसे आज शॉर्ट एनकांउटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

Last Updated : April 1, 2026 at 3:09 PM IST

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