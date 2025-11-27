इंदौर के रास्ते गुजरात भेजी जा रही थी सवा करोड़ की अवैध शराब, भोपाल पुलिस ने दबोचा

इंदौर के रास्ते गुजरात भेजी जा रही थी सवा करोड़ की अवैध शराब, भोपाल पुलिस ने दबोचा
पुलिस ने 1200 पेटियां और 10 हजार 592 लीटर शराब जब्त किया. एक करोड़ 20 लाख रुपये आंकी गई है इसकी कीमत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 7:51 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 8:22 PM IST
भोपाल: भोपाल से इंदौर के रास्ते गुजरात भेजी जा रही शराब की बड़ी खेप को राजधानी पुलिस ने पकड़ा है. शहर की सीमा के पास खजूरी थाना पुलिस ने एक ट्रक को जब रुकवाकर चेक किया तो उसमें अवैध रूप से ले जा रही 1200 पेटी अंग्रेजी शराब मिली. इसकी कीमत करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है. इस साल की यह सबसे बड़ी अवैध शराब की जब्ती है.
मुखबिर की सूचना के बाद दबोचा
पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि खजूरी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध रूप से शराब परिवहन की जा रही है. यह ट्रक थाना क्षेत्र के स्कयलैंड गार्डन की तरफ से इंदौर की तरफ जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इस रूट पर वैरीकेटिंग कर पुलिस बल तैनात कर दिया. कुछ देर बाद ही यह ट्रक मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने इसको रोककर पूछताछ की.
पूछताछ के दौरान चालक ने शुरुआत में बताया कि इसमें प्लास्टिक के दाने भरे हुए हैं, लेकिन जब पुलिस ने इसके कागज मांगे तो वह कागज पेश नहीं कर सका. पुलिस ट्रक को थाने लेकर पहुंची और जब तिलपाल हटाकर ट्रक चेक किया तो इसमें बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां मिली. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शराब की 1200 पेटियां और 10 हजार 592 लीटर शराब जब्त कर लिया. इसकी कीमत एक करोड़ 20 लाख रुपये आंकी गई है. इसके साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया है.
साल की सबसे बड़ी जब्ती
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह साल की अब तक की सबसे बड़ी अवैध शराब की जब्ती की गई है. पूछताछ में पता चला है कि भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र से यह माल लोड किया गया था और इंदौर में इसे एक व्यक्ति रिसीव करने वाला था. इंदौर के बाद इसको आगे गुजरात भेजे जाने की तैयारी थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी सूचना आबकारी विभाग को दे दी है. आगे की कार्रवाई अब आबकारी विभाग ही करेगा.