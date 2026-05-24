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प्रेग्नेंसी के बाद बदला था ट्विशा का नेचर, पति-पत्नी में हुई थी बहस, समर्थ के खुलासे में और क्या

भोपाल पुलिस की पूछताछ में समर्थ सिंह ने किए कई खुलासे, अपने और ट्विशा के बीच संबंधों के बारे में, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

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प्रेग्नेंसी के बाद बदला था ट्विशा का नेचर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 4:44 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 5:05 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: ट्विशा शर्मा मामले में गिरफ्तार पति समर्थ सिंह फिलहाल भोपाल पुलिस की 7 दिन की रिमांड पर है. पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है. जहां समर्थ सिंह ने दावा किया कि शादी के बाद दोनों के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन 17 अप्रैल 2026 को ट्विशा की प्रेग्नेंसी कन्फर्म होने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था.

समर्थ के मुताबिक, अस्पताल से लौटने के बाद ट्विशा ने कहा था कि वह दिल्ली स्थित अपने घर जाना चाहती है और घरेलू जिंदगी नहीं जी सकती. इसके बाद वह उसी शाम फ्लाइट से दिल्ली और फिर नोएडा स्थित अपने घर चली गई. समर्थ ने पुलिस को बताया कि काफी समझाने के बाद 23 अप्रैल को ट्विशा अपनी मां और भाई के साथ वापस भोपाल लौटी थी.

पुलिस रिमांड पर समर्थ (ETV Bharat)

ट्विशा और समर्थ के बीच हुई थी बहस

पूछताछ में समर्थ ने यह भी बताया कि "उसने 24 अप्रैल को बेंगलुरु जाने के टिकट पहले से बुक कर रखे थे. शुरुआत में ट्विशा उसके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया. समर्थ के अनुसार, ट्विशा ने कहा था कि वह अपने भाई के पास नसीराबाद, अजमेर जाना चाहती है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. समर्थ ने पुलिस को बताया कि 24 अप्रैल को ट्विशा ट्रेन से अजमेर चली गई थी. हालांकि बाद में उसे जानकारी मिली कि ट्विशा केवल एक दिन अजमेर में रुकी और वहां से दिल्ली चली गई. समर्थ के बेंगलुरु से लौटने के बाद 30 अप्रैल को ट्विशा वापस भोपाल आ गई थी.

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पुलिस रिमांड पर समर्थ की तस्वीर (ETV Bharat)

प्रेग्नेंसी के दौरान ट्विशा के स्वभाव में आया बदलाव

पूछताछ में समर्थ ने यह भी दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान ट्विशा के स्वभाव में अचानक बदलाव आ रहा था. परिवार के लोगों ने इसे सामान्य वैवाहिक विवाद मानते हुए दोनों को समझौता करने की सलाह दी थी. समर्थ के मुताबिक, रिश्तों में खटास के दौरान ट्विशा अक्सर कहती थी कि वह ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी है और घरेलू जिंदगी उसके लिए नहीं है.

पुलिस समर्थ के बयानों पर कर रही क्रास चैक

इधर, पुलिस समर्थ सिंह के बयानों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही है. जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपी खुद को बचाने के लिए भ्रामक जानकारी देने की कोशिश भी कर सकता है. पुलिस अब घटना वाले दिन की परिस्थितियों, दोनों के बीच हुई बातचीत और घटनाक्रम को लेकर विस्तार से पूछताछ कर रही है. वहीं कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को एसआईटी टीम से हटाने की मांग कर रहे हैं. इसके जवाब में टीआई सुनील दुबे का कहना है कि "मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूं. वहीं टीआई ने कहा कि समर्थ सिंह को जबलपुर से वह खुद ही लेकर आए हैं. उसके बाद सुनील दुबे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और दौड़ लगाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए.

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शादी के दौरान सेल्फी अंदाज में ट्विशा की फोटो (ETV Bharat)

10 दिनों से कहां गायब था समर्थ, पता लगा रही समर्थ

​ट्विशा के पति समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है. उनसे पूछता जारी है, लेकिन वह एसआईटी द्वारा पूछे सवालों का ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं. भाई उनके जवाबों से जांचकर्ता भी संतुष्ट नहीं आ रहे हैं. समर्थ सिंह पुलिस के कई सवालों से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं. SIT ट्विशा की मौत से जुड़े घटनाक्रम के हर पहलू का जवाब तलाशने में जुटी हुई है, ​जांचकर्ताओं का मानना है कि यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि पिछले 10 दिनों के दौरान समर्थ सिंह ने कहां शरण ली थी और वह कहां छिपे हुए थे.

सवालों की सूची जो SIT समर्थ से पूछ रही

  1. आप और ट्विशा पहली बार एक-दूसरे के संपर्क में कैसे आए?
  2. आपका और ट्विशा का विवाह कब हुआ था?
  3. शादी के बाद आप दोनों के संबंध कैसे थे?
  4. आपकी मां गिरिबाला के साथ ट्विशा के कैसे संबंध थे?
  5. क्या आपकी मां गिरिबाला ने आपसे कभी कहा था कि वे ट्विशा को पसंद नहीं करतीं या ट्विशा ने कभी आपसे इस बात का जिक्र किया था?
  6. क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि ट्विशा ने रोजमर्रा की बातचीत के दौरान अपने परिवार को आपके साथ तनावपूर्ण संबंधों के बारे में बताया था?
  7. ट्विशा के परिवार ने कुछ चैट दिखाए हैं. जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आपके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. क्या आपको इसकी जानकारी थी?
  8. 12 मई को आप कहां थे?
  9. 12 मई को ट्विशा की मौत के बारे में आपको पहली बार कब पता चला?
  10. क्या उस रात आप दोनों के बीच कोई बहस या विवाद हुआ था?
  11. 12 मई को जब आपको ट्विशा के साथ रहना था, तब आप उन्हें अकेला छोड़कर क्यों चले गए?
  12. पिछले 10 दिनों के दौरान आप कहां-कहां गए?
  13. इस अवधि के दौरान आप किन-किन लोगों के संपर्क में रहे?
  14. पिछले 10 दिनों के दौरान आप किसके साथ रह रहे थे? पुलिस द्वारा इन नामों को पूछे जाने की संभावना है.
  15. क्या आप इस दौरान अपनी मां गिरिबाला के संपर्क में भी थे?
  16. अगर आपको पता था कि जब आप फरार थे, तब पुलिस आपकी तलाश कर रही थी, तो आप कहां छिपे हुए थे?
  17. क्या आप भोपाल में ही थे या शहर से बाहर चले गए थे?
  18. आपको किसने शरण दी और आप किसके साथ ठहर रहे थे?
  19. आप ट्विशा को हर महीने कितने पैसे देते थे और 7 लाख रुपये ट्रांसफर करने के पीछे क्या वजह थी?
Last Updated : May 24, 2026 at 5:05 PM IST

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