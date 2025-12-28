ETV Bharat / state

भोपाल में ईरानी गैंग के डेरे पर पुलिस की रेड, महिलाओं ने किया पथराव, 24 गिरफ्तार

देश भर में ठगी, लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने की शिकायतों के बाद ईरानी डेरे पर भोपाल पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई.

BHOPAL POLICE RAID IRANI GANG
भोपाल में ईरानी गैंग के डेरे पर पुलिस की रेड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 9:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: देश भर में नकली पुलिस बनकर ठगी, लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात ईरानी गैंग के खिलाफ भोपाल पुलिस ने दबिश दी. निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे में पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया. इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस वालों पर ईरानी गैंग के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं.

ईरानी गैंग के डेरे पर पुलिस की दबिश

निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे में रविवार सुबह पुलिस ने बड़े गिरोह के खिलाफ दबिश दी. पुलिस के पहुंचते ही डेरे में अफरातफरी मच गई. पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस पूरे दल-बल के साथ यहां पहुंचा था. पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए ईरानी डेरे की महिलाओं ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया और अचानक पथराव शुरू कर दिया. हालात बिगड़ते देख पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और कार्रवाई को आगे बढ़ाया.

ईरानी गैंग की महिलाओं ने पुलिस पर किया पथराव (ETV Bharat)

24 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने ईरानी डेरे से कुल 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं. इन महिलाओं को पथराव और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 मोटर साइकिलें, दर्जनों मोबाइल फोन, एक यूट्यूब चैनल की फर्जी आईडी समेत ठगी और लूट में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है.

IRANI GANG FRAUD ROBBERY THEFT
देश भर में ठगी, लूट और चोरी की वारदात करने की शिकायतें, 24 गिरफ्तार (ETV Bharat)

'पुलिस को मिल रही थी लंबे समय से शिकायत'

जोन 4 के डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. ये नकली सोने की तस्करी करते हैं. इनके पास कुछ विदेशी मुद्रा भी मिली है. यह गिरोह सुनियोजित तरीके से वारदातों को अंजाम देता था और सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. पुलिस पर हमले और पथराव के मामले में भी अलग से प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है."

'देश भर में ठगी और लूटपाट करने की हैं शिकायतें'

डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि "पुलिस को लंबे समय से ईरानी गैंग की गतिविधियों की देश भर से शिकायतें मिल रही थीं. गैंग के सदस्य अलग-अलग राज्यों में खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों को ठगते, लूटपाट करते और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. वारदातों को अंजाम देकर गिरोह के सदस्य वापस भोपाल लौट आते थे. पुख्ता सूचना के आधार पर निशातपुरा, कोलार, गांधी नगर, छोला मंदिर और बैरागढ़ थाने की सयुंक्त टीम ने पूरे दल-बल के साथ ईरानी डेरे में दबिश दी."

TAGGED:

IRANI GANG WOMEN PELTED STONES
IRANI GANG FRAUD ROBBERY THEFT
BHOPAL POLICE ACTION
BHOPAL NEWS
BHOPAL POLICE RAID IRANI GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.