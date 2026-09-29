उज्जैन मस्जिद विवाद के बाद भोपाल में अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस हुई सक्रिय, बढ़ाई निगरानी
उज्जैन शाही मस्जिद विवाद के बाद राजधानी भोपाल में भी अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 8:06 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 8:15 AM IST
भोपाल : उज्जैन में हुए शाही मस्जिद विवाद के बाद राजधानी भोपाल में पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. भोपाल शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है. पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है, कोई भी भड़काऊ चीज यादी सोशल मीडिया पर आती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उज्जैन की शाही मस्जिद को लेकर हुए बवाल के बाद भोपाल पुलिस ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा है. संवेदनशील स्थानों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है. पुलिस अधिकारी लगातार मैदानी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।हर जोन मे अलर्ट के आदेश जारी कर दिए हैं.
सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर
पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी इस मामले को लेकर सक्रिय है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले भड़काऊ, आपत्तिजनक या अफवाह फैलाने वाले संदेशों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट सूचना या भड़काऊ पोस्ट को आगे शेयर न करें और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें.
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संगठनों से समन्वय की अपील
एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा, '' भोपाल में सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई है. पुलिस सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रख रही है. शहर के सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों से पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने की अपील की है. किसी भी तरह की अफवाह या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.''