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उज्जैन मस्जिद विवाद के बाद भोपाल में अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस हुई सक्रिय, बढ़ाई निगरानी

उज्जैन शाही मस्जिद विवाद के बाद राजधानी भोपाल में भी अलर्ट ( Etv Bharat )

भोपाल : उज्जैन में हुए शाही मस्जिद विवाद के बाद राजधानी भोपाल में पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. भोपाल शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है. पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है, कोई भी भड़काऊ चीज यादी सोशल मीडिया पर आती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते एडिशनल पुलिस कमिश्नर (Etv Bharat) उज्जैन की शाही मस्जिद को लेकर हुए बवाल के बाद भोपाल पुलिस ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा है. संवेदनशील स्थानों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है. पुलिस अधिकारी लगातार मैदानी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।हर जोन मे अलर्ट के आदेश जारी कर दिए हैं.