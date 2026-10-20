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विजयादशमी पर पुलिस लाइन में हुई शस्त्र पूजा, दिग्विजय सिंह की यात्रा पर मंत्री सारंग का निशाना

विजयादशमी पर पुलिस लाइन में हुई शस्त्र पूजा ( ETV Bharat )

भोपाल: विजयादशमी के अवसर पर भोपाल पुलिस लाइन में शस्त्र-पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए. इस दौरान विधायक भगवानदास सबनानी, सांसद आलोक शर्मा, भोपाल महापौर मालती राय पुलिस कमिश्नर संजय कुमार एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशभर में भी शस्त्र-पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए.

मंत्री विश्वास सारंग ने की शस्त्र पूजा