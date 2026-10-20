विजयादशमी पर पुलिस लाइन में हुई शस्त्र पूजा, दिग्विजय सिंह की यात्रा पर मंत्री सारंग का निशाना
देशभर में मंगलवार को धूमधाम से मनाया जा रहा विजयादशमी का त्योहार, भोपाल पुलिस लाइन में मंत्री विश्वास सारंग ने की शस्त्र पूजा. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 12:44 PM IST
भोपाल: विजयादशमी के अवसर पर भोपाल पुलिस लाइन में शस्त्र-पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए. इस दौरान विधायक भगवानदास सबनानी, सांसद आलोक शर्मा, भोपाल महापौर मालती राय पुलिस कमिश्नर संजय कुमार एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशभर में भी शस्त्र-पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए.
मंत्री विश्वास सारंग ने की शस्त्र पूजा
राजधानी भोपाल सहित पूरे देश में मंगलवार को दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. दशहरा के त्योहार में हर साल की तरह पुलिस विभाग की शस्त्र पूजा में कुछ खास देखने को मिला. दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दशहरे से पहले यह निर्णय लिया था कि हर साल दशहरे के अवसर पर होने वाली पुलिस विभाग की शस्त्र पूजा में प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में शस्त्र पूजा में शामिल होंगे. भोपाल मे मंत्री विश्वास सारंग भोपाल की पुलिस लाइन नेहरू नगर में आयोजित असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा पर शस्त्र-पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए.
मंत्री सारंग ने की शक्ति की आराधना
मंत्री विश्वास सारंग ने शक्ति की आराधना करते हुए देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि "विजयादशमी पर शस्त्र-पूजन की परंपरा शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है. रामराज्य की स्थापना के संकल्प के साथ देश की सुख-समृद्धि की कामना की जा रही है. शस्त्र-पूजन के माध्यम से शक्ति की आराधना की गई है."
- छतरपुर में 90 डिग्री पर घूमेंगे 65 ऊंचे दशानन के सिर, बुंदेलखंड के रावण का अंग्रेजों से खास कनेक्शन
- बुरहानपुर में 51 फीट ऊंचा 3D रावण तैयार, फुल वाटरप्रूफ दशानन के दसों सिर करेंगे मूवमेंट
दिग्विजय सिंह की यात्रा पर विश्वास सारंग का निशाना
कार्यक्रम के दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की यात्रा को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "दिग्विजय सिंह की यात्रा पहले ही एक्सपोज हो चुकी है. सारंग ने आरोप लगाया कि यह यात्रा सनातन को तोड़ने वाली है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह राम मंदिर का विरोध करते थे और जाकिर नाइक को हीरो बताते थे. उन्होंने दावा किया कि दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान भी सामने आएंगे, जिनसे सनातन को बदनाम करने की बात साफ होगी.
मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान के जरिए दिग्विजय सिंह की विचारधारा और उनकी यात्रा पर सवाल उठाए." विजयादशमी के अवसर पर आयोजित शस्त्र-पूजन कार्यक्रम में धार्मिक परंपरा के साथ-साथ राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा का विषय रही।