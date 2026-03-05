ETV Bharat / state

होली के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने मनाया त्यौहार, लाल-पीले नजर आए पुलिसकर्मी, लगाए ठुमके

राजधानी भोपाल में होली के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने खेली होली, पुलिसकर्मियों ने जमकर उड़ाए रंग-गुलाल, डीजे की धुन पर लगाए ठुमके.

BHOPAL POLICE LINE HOLI CELEBRATION
होली के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने मनाया त्यौहार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 1:10 PM IST

रिपोर्ट: आबिद मुमताज

भोपाल: रंगों का त्यौहार होली के दूसरे दिन राजधानी भोपाल के पुलिस लाइन में होली मनाई गई. जहां पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली खेली. होली के गीतों पर पुलिसकर्मी और अधिकारी जमकर थिरके और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी. 48 घंटे ड्यूटी करने के बाद पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान नजर आ रही थी. ड्यूटी की थकान से दूर होकर पुलिसकर्मियों ने जमकर होली का आनंद उठाया.

भोपाल पुलिस लाइन में धूमधाम से मनी होली (ETV Bharat)

भोपाल में पुलिसकर्मियों की जबरदस्त होली

एक दिन पहले होली के त्योहार पर लोगों को सुरक्षा देने वाली पुलिस आज प्रदेश भर में होली खेल रही है. रंगों का त्यौहार होली के दूसरे दिन राजधानी भोपाल के पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने परिवार के साथ होली खेली. नेहरू नगर पुलिस लाइन में आयोजित होली कार्यक्रम में पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए. होली के गीतों पर पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने ठुमके लगाए.

Bhopal Police Line Holi Celebration
जमकर उड़े रंग गुलाल (ETV Bharat)
Bhopal Police Line Holi Celebration
एक दूसरे को रंग लगाकर डांस करतीं महिला पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

भोपाल में एक ही स्थान पर महिला-पुरुषों ने अलग-अलग होली खेली. भव्य होली मिलन समारोह पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को गुलाल लगाकर होली की शुभकानाएं दी. इस दौरान गन और सिलेंडर से खूब गुलाल उड़ाया गया और पुष्प वर्षा की गई.

साल के 365 दिन यही ऊर्जा और उमंग होना चाहिए

एडिशनल पुलिस कमिश्नर मोनिका शुक्ला ने कहा कि "होली में जो ऊर्जा का स्तर, जो उमंग का स्तर है. साल के 365 दिन यही ऊर्जा और उमंग होना चाहिए. सालभर पुलिस को इसी स्तर से काम करना है. होली की इस मस्ती में सिपाही से लेकर अधिकारी भी थिरके. होली के दिन सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहने वाले पुलिसकर्मी और अधिकारी एक दिन बाद हर वर्ष होली मनाते हैं. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं. त्याैहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के दौरान तनाव में रहने वाले पुलिसकर्मियों को होली के दूसरे दिन रंगों का त्यौहार मनाने का मौका मिलता है."

Bhopal Police Celebrate Holi
पुलिसलाइन में होली सेलिब्रेशन (ETV Bharat)

होली मिलन समारोह में पुलिस अधिकारियों ने भी गुलाल लगाकर सभी स्टॉफ को बधाई दी. समारोह में वाटर कैनन से पानी की बौछारों में भीगते हुए पुलिसकर्मियों ने जबरदस्त डांस किया और होली समारोह का भरपूर आनंद उठाया. समारोह में लगभग 500 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे.

