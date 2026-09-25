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किसी के सहारे नहीं अपने दम पर महिलाएं करेंगी जीवन यापन, भोपाल शक्ति का कैफे बना पावर

भोपाल में जरूरतमंद महिलाओं की शक्ति बनेगा शक्ति का कैफे, भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू की पहल. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

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भोपाल में खुला शक्ति का कैफे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:39 PM IST

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भोपाल: बेटे की हत्या के बाद एक मां की मानो दुनिया ही उजड़ गई. वह सड़कों पर भीख मांगकर जैसे-तैसे गुजारा कर रही थी, लेकिन शक्ति कैफे अब उस मां की शक्ति बनने जा रहा है. वह मां अब भी मांगने के बजाए अपनी मेहनत के दम पर कमा कर अपनी जीवन यापन करेगी. जी हां यह काम भोपाल पुलिस ने कर दिखाया है. घरेलू हिंसा और विभिन्न अपराधों से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 'शक्ति का कैफे' शुरू किया है. शक्ति कैफे की परिकल्पना साल 2022 में 'सेफ स्पेसेज फॉर वूमेन इन अर्बन एरिया' और 'सेफ टूरिज्म फॉर वूमेन' जैसी अवधारणाओं के अंतर्गत की गई थी.

भोपाल में शक्ति कैफे की शुरूआत

हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति को एक नारी के रूप में पूजा जाता है. शक्ति मतलब ऊर्जावान, सामर्थ्य और मजबूती के साथ खड़ी रहने वाली महिला. जो हर परिस्थितियों का डटकर सामना करती है. इसी शब्द को लेकर भोपाल में शक्ति कैफे की शुरूआत की गई है. जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी. इस कैफे में कई ऐसी महिलाएं काम करेंगी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित, गरीब या जरूरतमंद हैं.

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भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने शुरू किया कैफे (ETV Bharat)

भोपाल में फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो शक्ति कैफे शुरू किए गए हैं. जिसमें एक कैफे जोन-3 के शाहजहांनाबाद परिसर और दूसरा GRP मुख्यालय के पास में संचालित किया गया है. इन कैफे की जिम्मेदारी जरूरतमंद महिलाओं को सौंपी गई है, ताकि वे खुद काम कर अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें.

बेटे की हत्या के बाद भीख मांगकर गुजारा कर रही थी मां

शक्ति कैफे से जुड़ी महिलाओं में एक ऐसी मां भी शामिल है, जिसने हाल ही में अपने बेटे रेहान को खोया है. रेहान की हत्या के बाद उसकी मां के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया था और वह भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी. एसीपी संतोष पटेल की पहल पर सामुदायिक पुलिसिंग योजना के तहत इस महिला को शाहजहांनाबाद परिसर में शुरू किए गए शक्ति कैफे की जिम्मेदारी दी गई. DIG विनीत कपूर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर मोनिका शुक्ला ने महिला को कैफे की चाबी सौंपी. रेहान की मां रानी ने कहा की "बेटे की हत्या के बाद पुलिस ने उनको न्याय दिलाने का काम किया है. वह भीख मांगकर गुजारा कर रही थी. अब पुलिस ने उनको गुमठी देकर बहुत बड़ा काम किया है.

कैफे में महिलाओं के हाथों तैयार हो रहा खाना

शक्ति कैफे में महिलाएं खुद भोजन और नाश्ता तैयार कर रही हैं. यहां आलू की सब्जी-पूड़ी, इडली-सांभर, समोसा, पोहा समेत कई खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं. कैफे में साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है. पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ परिसर में आने वाले लोगों को भी इन कैफे के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

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रानी को मिला रोजगार (ETV Bharat)

आर्थिक आजादी के साथ बढ़ा आत्मविश्वास

शक्ति कैफे का संचालन करने वाली महिलाओं का कहना है कि इस पहल से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने का मौका मिला है. अब वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें खुद पूरी करने के साथ परिवार के भरण-पोषण में भी योगदान दे पा रही हैं.

और भी शक्ति कैफे खोलने की तैयारी

डीआईजी विनीत कपूर ने बताया कि "सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि फिलहाल भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो शक्ति कैफे शुरू किए गए हैं. आने वाले समय में जरूरत के मुताबिक शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे कैफे शुरू करने की योजना है.

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