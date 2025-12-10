ETV Bharat / state

घर बैठे लाखों कमाए या विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका, झांसे में न आएं पहले इसे पढ़ें

मध्य प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए नौकरी देने के नाम पर हो रही ठगी को लेकर जागरूकता के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने एडवाइजरी में बताया गया है कि इस तरह के अपराधों से कैसे बचा जा सकता है. किस तरह से ऐसे मामलों में जांच पड़ताल करना है और किन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है.

भोपाल: आपने भी सोशल मीडिया पर नौकरियां ही नौकरियां ऐसा ऑफर पढ़ा होगा. एक नजर में आपको गिरफ्त में लेने वाले ऐसे हजारों भ्रामक इश्तेहार सोशल मीडिया पर नजर आते हैं. जिसमें घर बैठे लाखों कमाएं जैसे प्रलोभन भी होते हैं. इसी तरह विदेश में नौकरियों के भी ऑफर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं, जिससे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं. मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने बताया कि ये सायबर स्लेवरी में आता है. क्या होती है साइबर स्लेवरी और इससे आम जनता को कैसे सावधानियां रखनी चाहिए.

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनायारण चारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

नौकरी के ऑफर में सावधानियां जरूरी

अगर कोई नौकरी का ऑफर दिया गया है तो सोशल मीडिया के अलावा भी किसी वेबसाइट के जरिए भी आए नौकरी के प्रस्ताव या इश्तेहार पर तुरंत यकीन ना करें.

कंपनी फर्जी है या सही उसकी जांच करें. इसकी वैधता परखें. ऑफर पर आगे बढ़ने, उसे स्वीकार करने से पहले कंपनी का पंजीकरण, वेबसाइट और संपर्क विवरण की जांच कर लें.

विदेश में नौकरी का मौका जैसे भ्रामक विज्ञापन को लेकर ज्यादा सतर्क रहें. यदि विदेश की किसी नौकरी में बड़ी सैलरी की बात हो, तो ऐसे ऑफर को लेकर और भी सतर्क हो जाएं. इस तरह के दावे के लिए दूतावास या सरकारी पोर्टल से जानकारी जुटाएं.

एजेंट की परख जरूरी है. उनसे सावधानी भी जरूरी है. बिचौलियों और गैर अधिकृत एजेंटों से नौकरी का प्रस्ताव आए तो उसे स्वीकार न करें. इनकी भी पड़ताल बेहद जरूरी है.

व्यक्तिगत जानकारी न करें शेयर

नौकरी के नाम पर मांगी गई तमाम व्यक्तिगत जानकारी को किसी भी अज्ञात व्यक्ति को न दें. जैसे आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट की कॉपी, बैंक विवरण जैसी संवेदनशील जानकारियां किसी भी अनजान व्यक्ति या कंपनी को कभी न दें. संदिग्ध पर निगाह रखें. अगर कोई व्यक्ति या संस्था संदिग्ध गतिविधि में शामिल होती दिखती है या इस तरह की नौकरी का ऑफर करती है तो उसकी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्पलाइन को दें. इसकी शिकायत दर्ज कराएं.

भोपाल पुलिस ने साइबर स्लेवरी के खिलाफ जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)

क्या होती है साइबर स्लेवरी

ट्रेंड में आई साइबर स्लेवरी आधुनिक मानव तस्करी और साइबर अपराध का मिश्रण है. जिसमें झूठी नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को विदेश या दूसरे राज्यों में लेकर जाया जाता है. फिर दूसरे देश या राज्यों में इन्हें धोखाड़ी, स्कैम और साइबर अपराध करने पर मजबूर किया जाता है. अगर कोई व्यक्ति इसे मंजूर नहीं करता है तो उसको कैद कर लिया जाता है और उसके खिलाफ हिंसा की जाती है. विभिन्न प्रकार की धमकियां मिलती हैं.

पुलिस ने बताया साइबर स्लेवरी से बचने का तरीका

साइबर स्लेवरी से बचने का सतर्कता और जागरूकता एकमात्र तरीका है. सावधानी इसी में है कि नौकरी का ऑफर मंजूर करने से पहले उसे परख लें. संदिग्ध गतिविधियों को रिपोर्ट करें. भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनायारण चारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "साइबर क्राइम को लेकर समय-समय पर जानकारी जारी की जाती है. लोगों को किसी भी तरह से आर्थिक चपत ना लगे. इसे लेकर सलाह समझाइश दी गई है."

साइबर स्लेवरी की कैसे करें शिकायत

इस तरह की किसी गतिविधि में आप फंसते हैं या आपकी निगाह में इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल: https://cybercrime.gov.in में अपनी शिकायत दर्ज कराएं. राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर: 1930 पर शिकायत करें. इसके अलावा नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम भोपाल हेल्पलाइन: 9479990636 से तुरंत संपर्क करें.