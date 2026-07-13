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फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे पुलिसकर्मी, भोपाल में आईजी के निर्देश हर संडे थाने में दिखाना होगा दम

भोपाल : मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस को और फिट और सुपर हिट बनाने की मुहिम शुरू हुई है. पुलिस महानिरीक्षक रुचिवर्धन मिश्रा की पहल पर "हर रविवार–थाना परिवार" अभियान का शुभारंभ किया गया. इस अभियान के तहत हर रविवार पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, फिटनेस और थाना कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी. जिले के सभी थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों को एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान और हार्टफुलनेस मेडिटेशन कराया जाएगा. पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और बेहतर पुलिसिंग के लिए रविवार से इसकी शुरुआत की गई है.

'हर रविवार फिट रहेगा थाना परिवार, स्वस्थ पुलिसिंग की नई पहल' स्लोगन के साथ आईजी देहात रुचिवर्धन मिश्रा और देहात एसपी पंकज कुमार पांडे ने ईटखेड़ी और सूखी सेवानिया थाने मे इस अभियान का शुभारम्भ किया. भोपाल जिले के सभी थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और हार्टफुलनेस मेडिटेशन किया. अधिकारियों ने नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर पुलिसिंग की बुनियाद बताया. फिटनेस गतिविधियों के बाद सभी थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की गई और लंबित विवेचनाओं और मर्ग प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, अपराध नियंत्रण, वारंट तामीली, शिकायतों की निष्पक्ष जांच और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रगति पर चर्चा हुई.

एक्सरसाइज के साथ तनाव प्रबंधन पर भी जोर (Etv Bharat)

तनाव प्रबंधन पर भी दिया गया जोर

इस पहल के साथ ही थाना परिसर की साफ-सफाई, मालखाना, हवालात सुरक्षा, जब्त संपत्ति के निराकरण और कार्यालयीन व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया. वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए. 40 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों की हेल्थ प्रोफाइल तैयार कर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, तनाव प्रबंधन और चिकित्सकीय परामर्श पर भी जोर दिया गया.

पुलिसकर्मियों के तनाव प्रबंधन पर भी दिया जा रहा जोर (Etv Bharat)

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पुलिस अधीक्षक (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा, " हर रविवार–थाना परिवार" केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के कल्याण, बेहतर थाना प्रबंधन, प्रभावी अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और जनोन्मुखी पुलिसिंग को मजबूत करने की सतत पहल है. भोपाल (देहात) पुलिस अब प्रत्येक रविवार इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, संवाद और कार्य समीक्षा का कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करेगी.''