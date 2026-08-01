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भोपाल में PIT-NDPS एक्ट के तहत पहली कार्रवाई, बिना ट्रायल 6 माह जेल में रहेगा कुख्यात तस्कर

भोपाल पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, आदतन नशा तस्कर शेलू PIT-NDPS एक्ट में इंदौर जेल भेजे गया. पूरा परिवार गांजा तस्करी में शामिल.

BHOPAL POLICE ACTION PIT NDPS ACT
भोपाल में PIT-NDPS एक्ट के तहत पहली कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 11:45 AM IST

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भोपाल: भोपाल पुलिस ने पहली बार नशा तस्करों के खिलाफ मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम (1988) के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 'नशे से दूरी' अभियान के तहत कुख्यात गांजा तस्कर शेलू उर्फ शैलेश संकत को छह माह के लिए निरुद्ध कराया है. यानि जमानत या ट्रायल का लाभ लेकर तुरंत जेल के बाहर नहीं आ सकेगा. पुलिस के अनुसार, आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह साल 2020 से लगातार गांजा परिवहन और बिक्री के अवैध कारोबार में सक्रिय रहा है.

भोपाल में गांजा तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई

भोपाल में अवैध मादक पदार्थ तस्करों की अब खैर नहीं है. पुलिस मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के खिलाफ एक्शन मूंड में है. पुलिस ने पहली बार पीईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शातिर गांजा तस्कर शेलू को गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए निरुद्ध कर दिया. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर संजय कुमार ने कुख्यात गांजा तस्कर शेलू को छह माह के लिए निरुद्ध किया है. आदेश के बाद आरोपी को केंद्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध किया गया है.

कुख्यात तस्कर शेलू 6 माह के लिए निरुद्ध (ETV Bharat)

पूरा परिवार गांजा तस्करी में शामिल

बागसेवानिया थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया, "भोपाल संभाग के आयुक्त ने पीईटी-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोपी के विरुद्ध निरोध आदेश जारी किया है. आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह साल 2020 से लगातार गांजे के बिक्री कारोबार में सक्रिय रहा है. उसका पूरा परिवार भी इसी अवैध कारोबार मे शामिल है. जेल से रिहा होने के बाद भी आरोपी ने दोबारा गांजा तस्करी शुरू कर दी थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बिचौलियों और एजेंटों के माध्यम से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा था."

भोपाल पुलिस ने इसे नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश बताते हुए कहा है कि, संगठित ड्रग नेटवर्क के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. बता दें कि, मंदसौर और नीमच में इससे पहले पीट एक्ट के तहत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई है.

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